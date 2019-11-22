Kingwear KW18 akıllı saat incelemesi

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı saatler, çeşitli sağlık aktivitelerini takip ettikleri gibi, aynı zamanda telefonunuzu da kolunuzdan kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak Samsung ve Apple gibi şirketlerin piyasaya sunduğu üst seviye akıllı saatler biraz pahalı.
Biz de sizler için Çin'den Kingwear KW18 isimli akıllı saat modelini aldık ve inceledik. Birçok kullanıcı, akıllı saatlerde yalnızca belli başlı özellikleri arıyor. Biz de bu yüzden incelememizde çok fazla ayrıntıya yer vermedik.
KINGWEAR KW18 AKILLI SAAT İNCELEMESİ - YouTube'dan İZLE
KINGWEAR KW 18 ÖZELLİKLER
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İşlemci::MTK2502
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Uyumlu Sistemle:Android,IOS
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Ekran: 240 x 240
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Hafıza::64MB Internal 128 MB ROM
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Pil: 340mAh
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Sensörler: Kalp Ritmi,Koşu ve adımsayar
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Gösterim: Eşleştirdiğiniz telefonunuza gelen bildirimleri gösterebilme.
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Bluetooth: Var
Diğer İşlevler: Arama, Eller Serbest Çağrı, Çağrı Kaydı, Telefon Defteri, Bluetooth Çağrıları, Pedometre, Hatırlatma, Kalp Hızı Algılama, Uyku Monitörü,Zaman Ayarı Senkronizasyonu.
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