Kingwear KW18 akıllı saat incelemesi

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı saatler, çeşitli sağlık aktivitelerini takip ettikleri gibi, aynı zamanda telefonunuzu da kolunuzdan kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak Samsung ve Apple gibi şirketlerin piyasaya sunduğu üst seviye akıllı saatler biraz pahalı.

Biz de sizler için Çin'den Kingwear KW18 isimli akıllı saat modelini aldık ve inceledik. Birçok kullanıcı, akıllı saatlerde yalnızca belli başlı özellikleri arıyor. Biz de bu yüzden incelememizde çok fazla ayrıntıya yer vermedik.

KINGWEAR KW 18 ÖZELLİKLER

İşlemci::MTK2502

Uyumlu Sistemle:Android,IOS

Ekran: 240 x 240

Hafıza::64MB Internal 128 MB ROM

Pil: 340mAh Sensörler: Kalp Ritmi,Koşu ve adımsayar

Gösterim: Eşleştirdiğiniz telefonunuza gelen bildirimleri gösterebilme.

Bluetooth: Var

Diğer İşlevler: Arama, Eller Serbest Çağrı, Çağrı Kaydı, Telefon Defteri, Bluetooth Çağrıları, Pedometre, Hatırlatma, Kalp Hızı Algılama, Uyku Monitörü,Zaman Ayarı Senkronizasyonu.

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