Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de PKK'ya yönelik dağlık ve kırsal alanda başlatılan Kıran-5 Operasyonu başarıyla devam ediyor.

20 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 1’i 5 katlı, 1’i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan, toplam 20 adet kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timi tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAŞAM MALZEMELERİNE EL KONULDU

Güvenlik güçlerinin incelemesinde sığınakların içi, çevresindeki ağaçlık ve kayalık alanlarda arama yapıldı. Arama neticesinde jelikan bidonlar içerisinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tanesi timlerin intikal güzergahına iki ağaç arasına misina ip ile tuzaklanmış olmak üzere toplam 5 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 153 adet 7,62 milimetre AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet M 978 gece görüş dürbünü, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği monte hamili, 250 kilogram amonyum nitrat, 1 adet uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi, 2 adet mayın/el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış basma düzeneği, 1 adet 18’li pil bloğundan oluşturulmuş tetikleyici düzenek, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre öğütme makinesi, 1 adet 0.9 KW’lık jeneratör, 4 adet akü, 346 adet büyük pil, 2 adet 8’li pil bloğu, 4 adet 4’lü pil bloğu, 8 adet 3’lü pil bloğu, 1 adet anemometer rüzgar ölçer cihazı, 1 adet şarj adaptörü, 280 metre elektrik kablosu, 1 adet el dürbünü, 1 adet el feneri, 11 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 1 ton gıda malzemesi, özellikle lokal anestezide kullanılan 750 paket tıbbi malzeme, çok sayıda giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyan güvenlik güçleri, diğerlerini imha etti.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Öte yandan, terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruldu. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; iki farklı bölgede, 1 ton 615 kilo 45 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.