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Kirasını ödemeyen Defne Samyeli, mahkemelik oldu

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, ev sahibinin kendisine dava açmasıyla bir şok etkisi de böyle yaşadı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 07:19..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la olay yaratan ayrılığıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Kemerburgaz’da oturan Samyeli’ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi’ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti.

"MAHKEMELER BUNUN İÇİN VAR"

Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum.”

Kirasını ödemeyen Defne Samyeli, mahkemelik oldu

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