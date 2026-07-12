Kırıkkale'de yola araç park eden şahsı av tüfeğiyle vurdu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kırıkkale'de gece saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde H.G. (47), kullandığı aracı F.G’nin (72) evine giden yol üzerine park etti.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Bu nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G’yi karın bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan H.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli F.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.