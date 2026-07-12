İngiliz taraftarlar, Norveç galibiyetini kürek çekerek kutladı
Yarı finalin keyfini çıkaran İngiliz taraftarlar, Norveç maçının ardından galibiyeti Norveç taraftarlarına özgü kürek çekme sevinci ile kutladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere'yle Norveç karşılaştı.
İngiltere, Norveç'i uzatmalarda bulduğu tek golle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri, 45+2 ve 93. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
İNGİLİZLERDEN 'NORVEÇ USULÜ' KUTLAMA
İngiltere yarı finalde, Arjantin-İsviçre maçının kazananıyla mücadele edecek.
Karşılaşmanın ardından ise İngiliz taraftarlar yarı finalin keyfini Norveç'e özgü 'kürek çekme' sevinciyle kutladı.
İşte o anlar...