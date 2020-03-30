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Kısa çalışma ödeneğine düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 30.03.2020 - 11:25..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalada bulundu.

Bakan Selçuk, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

19 BİN FİRMA BAŞVURDU

Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğu bilgisini paylaştı.

Kısa çalışma ödeneğine düzenleme

SEKTÖR ŞARTI YOK

İşletmelerin, kısa çalışma ödeneğine dijital ortamdan başvuru yapabileceğini anımsatan Bakan Selçuk, "Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü, bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok." dedi.

EN FAZLA 3 AY ÖDEME

Ödeneğin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağını, en fazla 3 ay ödeme yapılacağını aktaran Selçuk, "Ödeneğin üst limiti, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak." ifadelerini kullandı.

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