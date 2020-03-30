İngiltere'de iki Müslüman doktor için cenaze namazı

1 İran'da 3 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edildi Bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığı aktarılırken, daha önce korona testi pozitif çıkan biri 4, diğeri 14 günlük iki bebeğin tedavilerinin ardından iyileştiği duyuruldu.

2 Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi El yapımı patlayıcılar, PKK/YPG'li teröristlerce sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine tuzaklandı.

3 Kısa çalışma ödeneğine düzenleme Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

4 Aydın'da polis memuru yüksek ateşten hayatını kaybetti 49 yaşındaki polis memuruna yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

5 MEB, N95 standardında maske makinesi üretecek Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik." dedi.

6 Yasağa rağmen Tarabya sahilinde balık tuttular Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya sahiline gelen iki olta balıkçısı, yasağı çiğneyip balık tuttu.