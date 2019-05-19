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Kışın kapanan Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

Kibyra Antik Kenti’ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği kapılarını açtı.

İHA | 19.05.2019 - 10:39..
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kibyra Antik Kentindeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği yoğun ilgi görüyor.

ZARAR GÖRMESİN DİYE AYLARCA KAPALI TUTULAN MOZAİĞİN EŞİ BENZERİ YOK

3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği Ekim ayı sonuna kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği’nin dünyada benzeri bulunmuyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Kibrya Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru hocamıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diyorum” diyerek Medusa Mozaği’nin ziyarete açıldığını duyurdu.

Kışın kapanan Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

Kışın kapanan Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

Kışın kapanan Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

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