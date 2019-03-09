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Kitabevinden 50 kitap çalan hırsız kameraya yakalandı

Esenyurt'ta bulunan kitabevine giren kadın hırsız, maliyeti yüksek 50 kitabı olarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İHA | 09.03.2019 - 12:54..
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İstanbul Esenyurt Meydanı'nda bulunan kitabevine öğle saatlerinde gelen bir kadın, içeride bir süre dolaştı. Dükkanın arka tarafına doğru geçen kadın, burada özenle seçtiği kitapları bir bir çantasına doldurmaya başladı.

50 tane kitap çalan kadın kamerada İZLE

KİTABEVİ ÇALIŞANLARI ŞOK YAŞADI

İddiaya göre yaklaşık 50 civarında kitabı çantasına koyan kadın hırsız, ardından telefonla konuşuyormuş gibi yaparak gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Kadının aceleyle çıkışından şüphelenen kitabevi çalışanları, güvenlik kamera görüntülerini izleyince adeta şok yaşadı. Kadın hırsızın, dikkatlice seçtiği kitapları çantaya koyarak çaldığını gören çalışanlar, polis ekiplerine haber verdi.

Kitabevinden 50 kitap çalan hırsız kameraya yakalandı

MALİYETİ YÜKSEK KİTAPLAR

Kitabevi sahibi Haldun Gönültaş, kadın hırsızın özenle tek tek kitapları çaldığını belirterek, "Biz içerideki diğer müşterilerle ilgilenirken, bir kadın girdi içeri, yardımcı olmak istedim ama kendisinin bakacağını söyledi. İçeri girdi, kitapları seçiyor teker teker seçerek çantasına dolduruyor. Kadın cep telefonuyla konuşarak dışarıya çıkınca, şüphelenip güvenlik kameralarına baktığımız zaman kitapları çaldığını fark ettik. Kadın, genelde piyasa değeri yüksek kitapları tek tek özenle seçerek çalıyor. Çaldığı 3 tane kitabı hediye ediyoruz kendisine ancak, diğer kitapları getirmediği takdirde kendisinden şikayetçi olacağız.” dedi.

Kitabevinden 50 kitap çalan hırsız kameraya yakalandı

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