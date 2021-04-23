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    23 Nisan'a özel şiirler

    Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...Bütün çocukların bayramını kutluyoruz. Bugüne özel çocuklara 23 Nisan şiirleri hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 23.04.2021 - 10:05
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    23 Nisan'a özel şiirler

    Bugün 23 Nisan, kutlu olsun çocuklar.. Bugün sizin bayramınız Kitap Ayracı olarak nice güzel bayramlar diliyoruz.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, ülkemizin egemenlik adına atılmış önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.

    Kitap Ayracı olarak biz de çocukların keyifle okuyabileceği şiir listesi hazırladık. Bütün çocukların ve ülkemizin 23 Nisan'ı tekrar kutlu olsun.

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

    Kiminin saçı siyah,
    Kiminin saçı sarı...
    Ankara'da buluştu,
    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Tekrarlanır bu olay.
    Buluşma nedenini,
    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada
    Ülke sayısı çoktur.
    Oysa ki hiç birinin
    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları
    Yurdumuza koşuyor,
    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,
    Kalpler sevgiyle dolsun.
    Dünya Çocuk Bayramı
    Herkese mutlu olsun!

    Altan ÖZYÜREK

    23 Nisan a özel şiirler #1

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilan
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    23  NİSAN

    23 Nisan...
    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen çocuğum.

    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.

    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.

    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün,
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum,

    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    23 Nisan...
    Yurdu koruyan,
    Yarını kuran,
    Sen çocuğum.

    Eskiyi unut,
    Yeni yolu tut,
    Türklüğe umut,
    Sen ol çocuğum.

    Bizi kurtaran,
    Öndere inan,
    Sözünü tutan,
    Sen ol çocuğum.

    Küçüksün bugün,
    Yarın büyürsün,
    Her işte üstün
    Sen ol çocuğum,

    Çalışıp öğren,
    Her şeyi bilen
    Yurduna güven
    Sen ol çocuğum.

    Hasan Ali Yücel

    23 Nisan a özel şiirler #2

    23 NİSAN

    Şu 23 Nisanda,
    Doğdu Millet Meclisi.
    İşte o gün her yanda,
    Yükseldi Türkün sesi,

    Bunu her yıl çocuklar,
    Kutlayalım sevinçle,
    Egemenlik de yaşar,
    Hep verirsek el ele.

    SABRİ CEMİL YALKUT

    23 NİSAN

    Bugün ne mutlu bize,
    Haydi hep gülsenize,
    Müjde dağa, denize,
    Geldi 23 Nisan.

    Sokaklar dolu bayrak,
    Yollara kurulmuş tak,
    Şöyle bir etrafa bak,
    Geldi 23 Nisan.

    FAHRUNNİSA ELMALI

     

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

    Çocuk Bayramı'nda
    Gelmiş katılmış aramıza,
    Atatürk çocuk olmuş bakın:
    Sallanıyor salıncakta!

    Gülüyor gözlerinin içi,
    Gülüyor,
    Gökler, denizler kadar mavi.
    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
    Bayramların en güzelini".

    "Dilerim, yurdumun çocukları,
    Tüm çocukları dünyanın
    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri."

    Aziz SİVASLIOĞLU

    HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

    Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,
    Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
    İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
    Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
    Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,
    Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?
    Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,
    İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,
    Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine
    Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?
    Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?
    Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?
    Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:
    Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...
    Atatürk başa geçip silkinince ansızın,
    Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,
    Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,
    Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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