41'inci TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı başladı

Yazar ve okur buluşması olan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını bir kez daha açtı. Bir hafta sürecek olan kitap festivalinin bu yıl 41'incisi düzenlenecek. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuar'ı, 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlere açık olacak.

Fuar kapsamında, 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere'den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacak. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.

41'İNCİSİ DÜZENLENİYOR

Bu sene 41. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı 2024 yılında da kitapseverleri kitabın büyülü dünyasıyla baş başa bırakacak.

Edebiyat, hayal gücünün en iyi tetikleyicisidir. Fuar alanında bulabileceğiniz çocuk kitapları, minikleri farklı dünyalara sürükleyecek ve yeni keşifler yapmaları için ilham olacak.

Her yaştan kitapseverin merakla beklediği ve aradığını bulabildiği bu eşsiz fuar, kitap kokusunu içinize çektiğiniz o anları aynı zamanda keyifli bir keşfe dönüştürüyor.

ZİYARET SAATLERİ

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TÜYAP KİTAP FUARI HAKKINDA

İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından 1982’den bu yana düzenlenmektedir. İstanbul Kitap Fuarı, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçi ağırlar ve her yıl on binlerce kitapseveri yayınevleri ile bir araya getiriyor.

Gerek ziyaretçi sayısı gerekse ağırladığı konuklar ve yayınevleri itibarıyla Tüyap Kitap Fuarı, alanında en köklü ve Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri olma özelliğine sahiptir. Tüyap Kitap Fuarı 2024 yılında da on binlerce kitabı, yüzlerce yayınevini ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kitapseverlerle bir araya getirecek.

İstanbul Kitap Fuarı yalnızca kitap satın alabileceğiniz bir yer değil aynı zamanda kültürün, sanatın ve düşüncenin kalbinin attığı bir platformdur.

Siz de kendinize yeni ilham kaynakları bulmak, fikirlerinizi paylaşmak, yeni insanlarla tanışmak ve edebiyatın dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkmak isterseniz 41. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’na mutlaka uğrayın.

DÜNYA EDEBİYATININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ FUARDA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı "TEDA" olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi kapsamında ise yurt dışından farklı ülkelerden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor. Etkinlik kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği İllüstratörler Duvarı hazırlanacak. Duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkanı bulurken, yeni iş imkanları için de fırsat yakalayabilecek.

ON BİNLERCE KİTAP TEK ÇATI ALTINDA

On binlerce kitabın, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ve yüzlerce yayınevinin kitap tutkunları ile bir araya geldiği Tüyap Kitap Fuarı İstanbul, renkli atmosferiyle edebiyat tutkunlarını bekliyor.

Fuarda ister dünya klasiklerinin peşine düşebilir isterseniz de en yeni yayınlarla buluşabilirsiniz. Her sayfada yepyeni bir dünyayla tanışmaya hazır olun.

Tüyap Kitap Fuarları kurgu ve kurgu dışı eserlerden fantastik edebiyata, çizgi romanlardan klasik eserlere edebiyat tutkunlarını büyüleyecek on binlerce kitabı tek çatı altında sunuyor.

EĞİTİMCİLERE ÖZEL YAYINLAR

Eğitim alanında faaliyet gösteren eğitim yayıncıları da fuarda önemli bir yere sahiptir. Bu yayınevleri özellikle öğrencilere, öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik geniş bir yelpazede kaynak sunuyorlar.

Eğitim yayınevlerinin stantlarında ders kitaplarından sınav hazırlık materyallerine, yardımcı kaynaklardan öğretmen rehber kitaplarına aradığınız pek çok eğitim kaynağını bulmanız mümkün olur.

Dolayısıyla İstanbul Kitap Fuarı, eğitim alanında yenilikçi yayınlar ve güncel öğretim yöntemleriyle ilgili kaynakları keşfetmek isteyenlerin de bu beklentilerini karşılıyor.

HER GÜN FARKLI ETKİNLİKLER

Fuarın zengin atmosferinde sadece kitaplar değil, bilgi ve ilham da sizleri bekliyor. Birçok ünlü yazar ve şairin söyleşi programlarını takip ederek ziyaret gününüzü buna göre planlayabilirsiniz.

İstanbul Tüyap Kitap Fuarı etkinlik takvimi boyunca düzenlenen söyleşi, panel ve atölye çalışmaları; sizlere edebiyat, sanat, tarih ve güncel konular hakkında derinlemesine tartışma ve bilgi edinme fırsatları sunuyor.