5 Şubat 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün 5 Şubat 2024 Pazartesi. Yeni bir hafta, yeni tempo... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Sizler için yenilerden bir liste hazırladık. İyi okumalar diliyoruz...

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Şubat ayının birinci haftasındayız... Bugün 5 Şubat Pazartesi. Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan siz kitapseverler için yeni bir liste hazırladık. Hazırladığımız yeni kitaplardan herkese göre okuma var.

İşte raflardaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için seçtiklerimiz;

Kırılma Noktası

17 Ağustos 1999 depreminde yaşananların ardından kaleme alınan ve ilk olarak 2004’te yayımlanan Kırılma Noktası, bir gecede sarsılan tüm değerleri sorguluyor.

Sayfa: 149

Sosyal Fobi

Kendi Kendine Terapi Serisi, giderek sıkıştığımız dünyada ruh halinizi anlamak, sorunlarınıza çözüm bulmak ve iyilik halini çevrenize yaymak için başvurabileceğiniz kitaplardan oluşuyor.

Sayfa: 152

Küçük Tilkili Kadın

Küçük Tilkili Kadın, büyükşehirlerde hissettiğimiz görünmezliğin ve nihayet dünyadaki yerini geri kazanan bir kadının tüy hafifliğinde bir dokunuşla yazılmış hikâyesi, küçük bir mücevher.

Sayfa: 80

Sakin Adamın On Günü

Sakin Adamın On Günü, şanssız rastlantıların, yanlış zamanda yanlış yerde olmanın trajik sonuçlar doğurabileceğinin de hikâyesi... Mehmet Eroğlu ilmiği yavaş yavaş sıkıyor ve biz okurların elinden sayfa çevirmekten başka bir şey gelmiyor. İntikam bir çeşit nefsi müdafaa mıdır? İşte soru bu.

Sayfa: 280

Yazarın Gizli Tarihi

Bu biyografi sadece bir yazarın yaşamını değil, dönemin kültürel ve tarihsel bağlamını da çarpıcı şekilde yansıtıyor. Nabokov'un yaratıcı dehası, çalkantılı hayatı ve edebi mirası, Pitzer'in ustaca kurgulanmış anlatımıyla aktarılıyor.

Sayfa: 560

Enginar Tarihi/Tarifi

Yemek kitapları yarışmalarının Oscar’ı olarak bilinen Gourmand’da ülkemizi defalarca temsil eden ve pek çok ödülle Türkiye’de kitap kategorisinde en çok ödül alan, Türkiye’ye ilk kez A kategorisinden ‘Yılın Yazarı’ unvanını getiren Üstkanat’ın Altın Kitaplar’dan çıkan; Un, Şekersiz, Yap Ye Paylaş ve Mevsiminde Yemek isimli yemek kitaplarında bu kez Enginar bütün serüveniyle kitaba dönüştü.

Sayfa: 350

Tek Başına Hayatın Tadını Çıkarabilme

İlkelerinle, değerlerinle, ihtiyaçlarınla ve duygularınla uyum içinde yaşa, seçimlerine saygı göster ve kendine sevgiyle bak. Yalnızlık felsefesi sanatını geliştirmek için şimdiyi yaşamayı ve bunu beş duyuyla yapmayı öğrenmelisin. Yalnız olmanın yalnız hissetmekle aynı şey olmadığını, tam tersine mutluluğun anahtarı olabileceğini öğreneceğin bu süreçte sana Nika Vázquez eşlik ediyor.

Sayfa: 168

O da Kızını Öptü ve Gitti

24 Mart 1978’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Savcı Doğan Öz’ün ardından ailesinin verdiği hukuk mücadelesini merkezine alan O da Kızını Öptü ve Gitti-Türkiye’nin Cinayet Endüstrisi, Ayrıntı Yayınları’nın Yakın Tarih Dizisi’nde yerini aldı. Orhan Gazi Ertekin’in hazırladığı kitap, Savcı Doğan Öz cinayeti odağında, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Hrant Dink gibi aydınları da yutan; bebeklerden katiller sürüsü yaratan karanlığın ilerleyişini gözler önüne seriyor.

Sayfa: 256

Kuantum Boyutunda İstihbarat

Prof.Dr.Ramazan Biçer ve Eda Alemdar’ın kaleme aldığı, Mehmet Hakan Sancar’ın Editörlüğünü üstlendiği, interdisipliner bir çalışma olan “Kuantum Boyutunda İstihbarat”, insan beyninin daha yüksek boyutları algılayabilecek kapasitede olduğunu ve bu nedenle yüksek bilince sahip olan insanların araştırılması ve tespit edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sayfa: 250

Aç Melek

13. yüzyılda Moğol saldırılarının hedefindeki İran ve Anadolu kan içindedir. Gezgin bir derviş olan Şems, manevi bir dost bulmak üzere Anadolu’ya gelir. Konya’da Mevlânâ ile karşılaşması her ikisinin de hayatı için can alıcı bir andır…

Sayfa: 168

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