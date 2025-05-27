54'üncü Orhan Kemal Roman Armağanı Ayşe Kulin'e veriliyor

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Toplumcu-edebiyatımızın büyük ustası, eserleri okurlarıyla buluşturmaktan gurur duyduğumuz değerli yazar Orhan Kemal, aramızdan ayrılmanın 55. yılında Orhan Kemal Ailesi ve Müzesi tarafından düzenlenen törenlerle anılacak.

30 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende, 2025 yılı 54. Orhan Kemal Roman Armağanı Son Romanı ve Tüm Eserleri göz önünde bulundurularak ödüllendirilen uzman Ayşe Kulin'e verilecek.

Yazın hayatı boyunca pek çok kitaba imza atan Orhan Kemal, döneminin en çok okunan yazarların başında geldi. Toplumcu gerçekçi çizgisi onu farklı bir yere koyarken; eserlerinde de bu yansımaları görmek mümkün.

Ekmek Kavgası, Hanımın Çiftliği, Murtaza, 72. Koğuş ve Gurbet Kuşları'nın da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz esere imza atan, roman, şiir ve oyun yazarı Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

72. KOĞUŞ...

Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Orhan Kemal’in başyapıtlarından biri olan 72. Koğuş, insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikâyesidir.

Tüm yapıtlarında her şeye rağmen insana olan inancını ve sevgisini korumuş olan Orhan Kemal, bu derin çukura yuvarlanmış olan insanların, en yakınını bile üç kuruşa vurabilecek kadar alçalmış olanların dünyasını bir koğuşun karanlığında anlatırken bile direnişin sesini duyuruyor okurlarına.

Alçalışın bile yok edemeyeceği insanlık onurunu dile getiriyor. Orhan Kemal'in kitapları, bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır, çok az yazar okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve aydınlığı yeniden kazanmamız için yol gösterir bize.

ORHAN KEMAL ÖLDÜ

Babaannesinin soyunun bulunduğu yerleri gezip not almak ve 93'ten Bu Yana adıyla ailesinin hikayesini yazmak amacıyla 1970'te Bulgar Yazarlar Birliğinin çağrısı üzerine Sofya'ya giden yazar, burada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Yazar Orhan Kemal, tedavi gördüğü hastanede 2 Haziran 1970'te 56 yaşındayken hayatını kaybetti ve cenazesi Türkiye'ye getirilerek 5 Haziran'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Zorlu yaşamına rağmen hayat dolu olan Orhan Kemal'in vefatından 2 yıl sonra başlatılan Orhan Kemal Roman Armağanı, hala verilmeye devam ediyor.