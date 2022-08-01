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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yepyeni kitapları siz okurlar için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 01.08.2022 - 09:23
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan ve okurlaırnı bekleyen kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni ayın bu ilk gününde siz kitapseverler için yeni okuma listesi hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Hakan Mengüç'ten yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 184

    Uykusuzluk

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

    Sayfa: 748

    Suikast Treni

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Tokyo`dan hareket eden bir hızlı trende beş katil, para dolu bir çanta için mücadele ediyor. Peki kim son durağa ulaşabilecek? Japonya`nın en çok satılan kitap serisinden orijinal ve etkileyici bir gerilim.

    Sayfa: 415

    Dengeli Beslen Uzun Yaşa!

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Yeni bir yaşam şekli, yeni bir tür beslenme ve yeni alışkanlıklarla, Dengeli Beslen, Uzun Yaşa!, her daim başvuracağınız bir kaynak olacak.

    Sayfa: 232

    Sfenksin Kolu - Babil Serisi 2

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Muazzam bir şekilde kendine has ve çok iyi yazılmış bir öykü.

    Sayfa: 360


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