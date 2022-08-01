Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yepyeni kitapları siz okurlar için hazırladık.

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan ve okurlaırnı bekleyen kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni ayın bu ilk gününde siz kitapseverler için yeni okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak

Hakan Mengüç'ten yepyeni bir kitap...

Sayfa: 184

Uykusuzluk

Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

Sayfa: 748

Suikast Treni

Tokyo`dan hareket eden bir hızlı trende beş katil, para dolu bir çanta için mücadele ediyor. Peki kim son durağa ulaşabilecek? Japonya`nın en çok satılan kitap serisinden orijinal ve etkileyici bir gerilim.

Sayfa: 415

Dengeli Beslen Uzun Yaşa!

Yeni bir yaşam şekli, yeni bir tür beslenme ve yeni alışkanlıklarla, Dengeli Beslen, Uzun Yaşa!, her daim başvuracağınız bir kaynak olacak.

Sayfa: 232

Sfenksin Kolu - Babil Serisi 2

Muazzam bir şekilde kendine has ve çok iyi yazılmış bir öykü.

Sayfa: 360