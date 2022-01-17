Ahmet Arif ve Tolstoy'un bilinmeyen dünürlüğü

Ahmet Arif'in oğlu Filinta Önal ve Tolstoy'un torunu Natalie'nın evli olması edebiyat dünyasında az bilinen gerçeklerdendir.

Ahmet Arif Türk şiirinin unutulmaz şairleri arasında yer alıyor. Hasratinden Prangalar Eskittim, Terk Etmedi Sevdan Beni gibi unutulmaz şiirlere imza atan Ahmet Arif'in oğlu heykeltıraş Filinta Önal, Rus yazar Tolstoy'un torunu Natalie ile evli olduğu herkesçe bilinmeyen gerçeklerden biridir.

Ahmed Arif’in oğlu Filinta Önal, bir heykeltıraş. Babası gibi sanatçı olmak için heykelle uğraşmadı. Ama iyi bit heykeltıraş oldu. Filinta Önal, büyük romancı Tolstoy'un damadıdır desek tam yeridir.





TESADÜFLE GELEN AŞK...

Eşiyle hikayesi de oldukça ilginç. Eşi Natalie ile Ukrayna’da bir seyahat esnasında tanışmış. Natalie’nin büyük dedesi ise Tolstoy. Yani sanat sanatı çekmiş bir nevi. Çok iyi anlaştıklarını fark edince de evlenmeye karar vermişler.



