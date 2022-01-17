Ahmet Büke'nin son zamanların çok okunan kitabı: Deli İbram Divanı

Çağdaş öykü yazarı Ahmet Büke’nin geçtiğimiz kasım ayında ilk baskısı gerçekleştirilen romanı Deli İbram Divanı, okurlardan büyük beğeni görüyor.

Öykü yazarı Ahmet Büke’nin son kitabı ‘Deli İbram Divanı’nın ikinci baskısı raflarda yerini aldı. Yetişkinler için kaleme aldığı ilk roman olma özelliği taşıyan ‘Deli İbram Divanı’nın ilk baskısı ise 12 Kasım tarihinde gerçekleşmişti.

Bir ay içerisinde ikinci baskısını yapma başarısını yakalayan roman, Can Yayınları tarafından okuyucularla buluşturuldu.

DELİ İBRAM DİVANI

Türk edebiyatında fazla işlenmemiş bir konu olan deniz ve denize ait kavramlarıyla dikkat çeken ‘Deli İbram Divanı’ yoksul bir balıkçı ailenin öyküsünü konu alırken, insan ilişkilerini de gözler önüne seriyor.

SEVİLEN ROMAN

Roman, Ege insanının doğayla, tarihle, efsanelerle beslenen hayatı; adaletsizlik, gelir eşitsizliği sorunlarıyla harmanlanıyor ve bir ada hikayesi olarak kitap severlerin karşısına çıkıyor.