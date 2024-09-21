Ahmet Ümit'in beklenen romanı için geri sayım; Başkomser Nevzat sahalara iniyor Modern Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Ahmet Ümit'in Yırtıcı Kuşlar Zamanı romanı okurlarını heyecanlandırdı. Yazarın 2 Ekim'de raflarda olması beklenen romanda Başkomser Nevzat ve ekibi katil ya da katileri yakalamak için kolları sıvıyor.

Haber Merkezi

Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ahmet Ümit'ten yepyeni bir roman daha:

Yırtıcı Kuşlar Zamanı...

Yazarın üzerine uzun süredir çalıştığı romanı artık 2 Ekim'de raflardaki yerini alacak. Ahmet Ümit'in diğer kitapları gibi büyük ses getirmesi beklenen Yırtıcı Kuşlar Zamanı okurlarda şimdiden heyecan yarattı.

Patasana, Sultanı Öldürmek, Kavim, Elveda Güzel Vatanım, Kırlangıç Çığlığı, Kayıp Tanrılar Ülkesi, Beyoğlu Rapsodisi, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Aşk Köpekliktir, Bir Aşk Masalı, Aşkımız Eski Bir Roman gibi çok okunan kitaplara imza atan Ümit; kaldığı yerden devam ediyor.

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor. Yırtıcı Kuşlar Zamanı’nda Ahmet Ümit Türkiye’nin yıllardır mustarip olduğu toplumsal hastalıkların röntgenini çekiyor.

"ARTIK İÇİMDE YAŞAMA İSTEĞİ YOK"

"Olan bitenin farkındaydım, arkadaşlarım etrafımdaydı, insanlar bana yardım etmek için çırpınıyorlardı. Ama umurumda bile değildi. Yemek yiyemiyordum, iğne ipliğe dönmüştüm. Vazgeçmiştim, her şeyden, herkesten, hepsinden... Kılımı kıpırdatamıyordum. Kıpırdatmak istemiyorum diye değil, kıpırdatamıyordum, çünkü artık içimde yaşama isteği yoktu."

BAŞKOMSER NEVZAT SAHALARA DÖNÜYOR

Yırtıcı Kuşlar Zamanı'nda yine Başkomser Nevzat ve ekibi var. Başkomser Nevzat ve çalışkan ekibi İstanbul'da katil ya da katileri yakalamak, adalete teslim etmek için büyük bir mücadelenin içine giriyorlar. İstanbul'un tekinsiz sokaklarında cirit atan tekinsiz insanların romanı olan Yırtıcı Kuşlar Zamanı, Ahmet Ümit'in okurlarına yeni bir armağanı.

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AHLAKİ ÇÜRÜMENİN ROMANI

Sokaklarda cirit atan suç örgütleri, onlarla yan yana fotoğraf çektiren siyasiler, mülk satın alma karşılığında vatandaşlık alan yabancı suçlular, faili meçhulden faili meşhura dönüşen cinayetler, toplumda giderek artan madde bağımlılığı, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği toplumsal çöküş...

Yazar Ahmet Ümit

SIRADAN KÜÇÜK İNSANLARIN SIRLARI

Bu ülkede televizyonsuz bir hayat düşünülemez. Daha ilginci yine birileri ekranda cinayetler çözüyor, memleketin ücra köşelerindeki kasabalarda, köylerde ne tür ihanetler yaşandı, kim kiminle yattı, kim kimi öldürdü, kim kimden para çaldı, kim kimin mülküne kondu, bunları ortalığa döküyordu. Elbette adı sanı belirsiz, sıradan, küçük insanların sırlarıydı bunlar.

Tuzu kuru olanların, toplumun kaymak tabakasından olanların, nasıl para kazandıkları, hangi siyasilerle içli dışlı oldukları, bu kadar kısa sürede nasıl Türkiye’nin en zenginleri arasına girdikleri asla konu edilmiyordu. Hatta onların çocuklarının, eşlerinin adlarının karıştığı bariz cinayetler bile sorgulanmıyordu.

ergul.tosun@ensonhaber.com