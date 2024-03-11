Alejandro Cencerrado'nun Mutsuzluğun Savunması kitabı, mutluluk üzerine yapılan önemli bir çalışma Mutsuzluğun Savunması bir mutluluk reçetesi sunmaktan ziyade okura rehberlik edecek bilimsel bir araç sunuyor. Alejandro Cencerrado yazdı. Yazarın bu çalışmasında mutluluk üzerine önemli detaylar yer alıyor.

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Çalışmalarını istatistik ve veri analizine dayandıran yazar Alejandro Cencerrado, mutsuzluğumuzun sebebini ise doğal seleksiyon sebebiyle konformist olamayan atalarımızdan aldığımız gene bağlıyor.

Memnuniyetsiz olmak için programlandığımızı ve bir şeyin keyfine varabilmemiz için ondan arada sırada yoksun olmamız gerektiğini savunan yazar, büyümekte olan akıl sağlığı bozuklukları, stres ve yalnızlık pandemisi, yeme bozuklukları veya boşanma dalgasına dikkat çekiyor.

Hayaller ve hayal kırıklıkları

Hayaller ve hayal kırıklıkları, sıkıntı ve heyecan, aşk ve üzüntü, mutluluk ve acının el ele olduğunu kendi teknikleriyle okura aktaran Mutsuzluğun Savunması, mutsuzluğun hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunun ve öncelikle bunu kabul etmek zorunda olduğumuzun altını çiziyor.

Mutluluğa dair inançlar

"Mutsuzluk kaçınılmazdır ama hayat her zaman bundan daha fazlasıdır. Günlük mutluluk üzerine şimdiye dek yapılmış en uzun bilimsel çalışma. Mutluluğu ölçmek imkânsızdır..."

Bu cümle size tanıdık gelebilir ancak Kopenhag’daki Mutluluk Araştırma Enstitüsü’nde yaklaşık 20 yıldır yapılan bilimsel bir çalışma mutluluğa dair inançlarınızı altüst edecek.

Sayfa: 280

Mutluluğun seyri

Veri analisti Alejandro Cencerrado, 18 yaşından itibaren kendi mutluluğunu ölçmeye başladı ve 0’dan 10’a kadar puanlayıp kaydederek gelişmiş istatistiksel cihazlarla analiz etti. Cencerrado, bu zaman diliminde finansal krizlere girip çıktı, üç farklı ülkede yaşadı, Nokia’dan akıllı telefona geçti, koronavirüs salgınına şahitlik etti, evlendi ve hamilelik testinde pozitifi gördü... Peki tüm bunlar olurken mutluluğu nasıl bir seyirde ilerledi?

Alejandro Cencerrado

Çok yönlü disiplinler

Mutsuzluğun Savunması; psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi çok yönlü disiplinlerin iç içe geçtiği, bilimsel analizlerle insanlığın en derin özlemine yeni bir bakış açısı kazandıran şaşırtıcı bir kitap. Amaç size bir mutluluk reçetesi sunmak da değil, aksine ele avuca gelmeyen o duygunun aslında nerelerde gizlendiğini göstermek.

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