Alexandre Dumas'ın dünya çapındaki klasiği Monte Kristo Kontu yeniden beyazperdeye taşınıyor

Üç Silahşörler romanını sinemaya uyarlayan Alexandre De La Patelliere ile Matthieu Delaporte'un yönettiği Monte Cristo Kontu filmi, genç denizci Edmond Dantes'in hayat hikayesini ele alıyor.

Zengin bir dokuyla yeniden beyazperdeye taşınan ve bu yılın en yüksek bütçeli Fransız yapımı olarak gösterilen filmde, haksız yere 14 yıl hapis yatan Edmond Dantes'i Pierre Niney canlandırıyor.

MONTE KRİSTO KONTU

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa’yı saran siyasal ve sosyal çalkantıları yaşamasına rağmen daha çok on altıncı ve on yedinci yüzyılın tarihi olaylarını konu alan üç yüzden fazla roman yazdı. Yaşadığı dönemin sevilen ve en çok okunan romantik yazarlarından biri haline geldi.

Monte Cristo Kontu ilk kez 1844 yılında Journal des Débats’da tefrika edilmiş, Batılı kültür dünyasına tüketilmesi imkânsız bir arketip armağan etmiştir.

Sinemaya, tiyatroya, televizyona ve hatta bilgisayar oyunlarına uyarlanmış, hakkında besteler yapılmış bu eser, Fransa’nın, Kral ve taraftarlarının Napoléon’un dönmesinden endişelendiği Restorasyon Dönemi’nde geçer.

BAŞARILI İNTİKAM HİKAYESİ

Edebiyat tarihinin en başarılı intikam hikayelerinden biridir Monte Cristo Kontu. Onlarca kez sinemaya ve diziye uyarlanmış versiyonları var ama kitabı okuduktan sonra en başarılı uyarlamanın bile kitaba yaklaşamadığını söyleyebiliriz. Fransız ihtilalinin hemen ardından birinci ve ikinci restorasyonların gölgesinde yaşanan müthiş bir intikam hikayesi anlatılıyor.

Yazar Alexandre Dumas

30 KİŞİ ROMANI TÜRKÇEYE ÇEVİRDİ

Eserin Türkçeye çevirisine 1871’de başlayan Teodor Kasap, otuz kadar kişinin yardımıyla çeviriyi üç yılda tamamlamıştır. Eserin çevrilmesine katkıda bulunanlar arasında yer alan Ahmet Mithat’ın, 1875 yılında kaleme aldığı Hasan Mellah adlı eserinde Monte Kristo Kontu romanından ilham aldığı düşünülmektedir.