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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu, aynı aileye ait 5 katlı binadaki daireye geldi.

Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi.

ÜZERİNDEKİ TABANCAYLA 3 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışmada Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, 3 kişiye ateş etti.

Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTILAR

Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrolünde Melike Garip ve Ferdi Garip'in, başlarına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi.

Yaralanan Emine Bahar Tunalı ise sağlıkçılar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN, POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Emine Bahar Tunalı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.