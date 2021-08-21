Amazon açıkladı: 2021’in en çok satan kitapları

Amazon açıkladı: 2021’in en çok satan kitapları

Amazon.com.tr’de en çok satan kitap Jules Verne’den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler olurken, onu Arthur Schopenhauer’in Mutlu Olma Sanatı ve George Orwell’in 1984 isimli eserleri takip etti.

Amazon.com.tr, Ocak 2021’den bu yana yılın en çok satan kitaplarını açıkladı. Edebiyat ve Kurgu eserlerin yoğun talep gördüğünü ortaya koyan listenin ilk sırasında Jules Verne’den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler yer alırken, Arthur Schopenhauer’in Mutlu Olma Sanatı, George Orwell’in 1984, Anton Pavloviç Çehov’un Altıncı Koğuş ve Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eserleri öne çıkan diğer kitaplar oldu.

İLK 10 KİTAP

Ocak ayından bu yana Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinde en çok satan ilk 10 eser alfabetik sıralamayla şu şekilde:

1984 – George Orwell Altıncı Koğuş – Anton Pavloviç Çehov Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) – Victor Hugo Dune – Frank Herbert Fahrenheit 451 – Ray Bradbury Hayvan Çiftliği – George Orwell İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy Mutlu Olma Sanatı – Arthur Schopenhauer Suç ve Ceza – Jules Verne Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler – Jules Verne...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com