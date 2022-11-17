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    Amerikan edebiyatının hümanist yazarı Kurt Vonnegut'tan yazmak üzerine düşünceler

    Amerikalı yazar Kurt Vonnegut yazmak ve üretmek üzerine düşünceler üretiyor. Yazar göre iyi yazmak için sadist olmak gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 10:44
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    Amerikan edebiyatının hümanist yazarı Kurt Vonnegut'tan yazmak üzerine düşünceler

    Vonnegut’un en belirgin özelliği hiciv konusundaki ustalığı. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında asker olarak bulunması ve savaş ortamında şahit oldukları sebebiyle hiciv romanı olan “Mezbaha No:5”i yazması, onu çağdaş Amerikan yazarları arasına kattı.

    Otomatik Piyana, Kedi Beşiği gibi pek çok ünlü romanı ile de tanındı. Alanında böylesine başarılı Vonnegut, ölmeden önce gençlerle, kısa öykü ve roman yazmak konusunda tavsiyelerini de paylaşmıştı. İşte kendi cümleleriyle o tavsiyeler…

    "Hikayenin başı, mümkün olduğunca sonuna yakın olmalı. Yalnızca tek bir kişiyi memnun etmek için yazın. Eğer bir pencere açıp tüm dünyayla aşk yapmaya çalışırsanız, deyim yerindeyse, öykünüz zatürre olacaktır.

    "Okuyucunun destekleyip taraf olabileceği en az bir karakter yaratın" diyen Vonnegut şunu da ekliyor: "Sadece bir bardak su bile olsa her bir karakteriniz bir şeyler istemeli.

    Olay örgüsünü belirlemek

    "Her cümleniz bu ikisinden birini yerine getirmeli:Karakterin kişiliğini belli etmek, olay örgüsünü ilerletmek."

    Amerikan edebiyatının hümanist yazarı Kurt Vonnegut tan yazmak üzerine düşünceler #1

    "Sadist olun"

    "Sadist olun. Başkarakterleriniz ne denli tatlı ve masum olursa olsun, başlarına korkunç şeyler gelsin ki okuyan onların nasıl bir insan olduğunu görebilsin".

    Zamanı iyi kullanmak

    "Size tamamen yabancı olan birinin zamanını öyle kullanın ki, vaktinin boşa gittiğini hissetmesin".

    Hikayenin sonunu getirmek

    "Okuyucularınıza olabildiğince kısa sürede, olabildiğince fazla bilgi verin. Muallakta bırakmanın canı cehenneme! Okur, nerede neyin döndüğünü tümüyle kavrayabilmeli ki, hamam böcekleri son birkaç sayfayı yese bile hikayenin sonunu getirebilsin."


     


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