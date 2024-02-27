Anadolu coğrafyasının güçlü yazarı olan Yaşar Kemal'in vefatının 9'uncu yılı İnce Memed, Orta Direk, Binboğalar Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Sarı Sıcak ve Tek Kanatlı Bir Kuş'un da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan Yaşar Kemal'in vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

AA & Ensonhaber

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal, 1923 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde doğdu. Yaşar Kemal 9 yıl önce hayatını kaybetti.

Kitap Ayracı olarak yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz..

Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına duyduğu ilgi, onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O dönemde şiirleri, Adana Halkevi'nin yayını olan "Görüşler dergisi'nde yayınlandı.

Ortaokulun son sınıfındayken okulu bırakmak zorunda kalarak ırgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı.

Bu arada Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar dergilerinde şiirleri görüldü. 1951 yılında İstanbul'a yerleşerek, Cumhuriyet gazetesinde fıkra ile röportaj yazarlığı yapmaya başladı. Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün başlıklı röportajıyla, Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı'nı kazandı.

Anadolu coğrafyasını nakış bakış işleyen Yaşar Kemal, Türk edebiyatının önde gelen yazarları arasında sayılıyor. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan Yaşar Kemal, 6 Ekim 1923'te Adana'da doğdu. Çocukluğu zorluklar içerisinde geçen Yaşar Kemal, farklı işlerde çalışarak hayatını kazanmaya çalıştı.

İnce Memed efsanesi

O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının, 1952 yılında Sarı Sıcak adlı öykü kitabı yayınlandı. İlk romanı İnce Memed, 1955 yılında çıktı. 1955-1984 yılları arasında öykü, roman, röportaj ile makalelerinden oluşan 33 kitabı yayınlandı. Yaşar Kemal, ilk romanı İnce Memed ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı'nı kazandı.

Binboğalar Efsanesi

1974 yılında "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtı, Madaralı Roman Ödülü'nü aldı. "Yer Demir Gök Bakır" Fransa'da 1977 yılında, Edebiyat Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın en iyi yabancı romanı seçildi. "Binboğalar Efsanesi", 1979 yaz dönemi için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından seçilen kitaplar arasında yer aldı.

Ağıtlar adlı ilk kitabı 1943'te yayınlandı

Ortaokula 1941'de başlayan ancak son sınıfta sağlık sorunları ve edebiyata aşırı ilgisinden ötürü yatılı öğrencilik hakkını kaybeden Kemal, ırgat katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat denetçiliği, öğretmen vekilliği ve arzuhalcilik gibi farklı işlerde çalıştı.

Yaşar Kemal, 1946'da askerliğini yaptığı Kayseri'de ilk uzun hikaye kitabı Pis Hikaye'yi kaleme aldı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan yazar, bir süre cezaevinde yattı.

Yaşar Kemal imzasını kullandı

İstanbul'a 1951'de taşınan usta yazar, yazarlık serüvenine artık Yaşar Kemal imzasıyla devam etme kararı aldı ve 1963'e kadar Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve röportaj yazdı.

Sultan 2. Abdülhamid'in doktoru Jak Mandil Efendi'nin torunu Thilda Serrero ile 1952'de evlenen Kemal, eserlerinin bazılarını yabancı dillere çeviren eşi sayesinde Avrupa'da da tanınmaya başladı.

Bebek, Dükkancı ve Memet adlı hikayelerinin de içinde bulunduğu Sarı Sıcak kitabını 1952'de kaleme alan Kemal, kitabında yoksulluk, şiddet, dayanışma, yozlaşma, doğa tutkusu ve insan ile doğa çatışmasını konu edindi.

İnce Memed 40 dilde yayınlandı

Yaşar Kemal'in ilkini 1955'te yazdığı 4 seri halindeki "İnce Memed" romanı, usta yazarın edebiyat serüveninde ayrı bir sayfa açtı. Kırktan fazla dile çevrilen serinin ilk romanı 1956'da Varlık Roman Armağanı'na, üçüncü romanı ise 1985'te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Edebiyat hayatının yanı sıra siyasi faaliyetlerde de yer alan Yaşar Kemal, 1967'de çıkarmaya başladığı "Ant" adlı derginin eklerinden biri sebebiyle 18 ay hapse mahkum oldu. Daha sonra bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğrayan usta yazar, 1974-1975'te Türkiye Yazarlar Sendikasında Genel Başkan olarak görev yaptı.

Ünlü yazar, eserlerinde sade ve akıcı bir üslup kullanmayı tercih ederken, roman ve öykülerinde çoğunlukla Çukurova'da yaşanan insan dramını işledi.

Yaşar Kemal'in "İnce Memed"in de aralarında bulunduğu 9 eseri, beyazperdeye aktarıldı ve birçok eseri tiyatroya uyarlandı. Kitaplarında Anadolu'nun efsane ve masallarından da yararlanan yazar, 1970'ten sonra yazdığı romanlarında ise şehir insanının hayatını ele aldı.

20'den fazla uluslararası ödül aldı

Birçok önemli ödüle değer görülen usta edebiyatçı, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü, 2008'de ise edebiyat dalında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi oldu.

Yaşar Kemal, Uluslararası Cino del Duca ödülü, Legion d'Honneur nişanı, Commandeur payesi, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres nişanı, Premi Internacional Catalunya, Fransa tarafından verilen Legion d'Honneur Grand Officier rütbesi" ve Alman Kitapçılar Birliğinin verdiği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü başta olmak üzere 20'yi aşkın uluslararası ödül de aldı.

İkisi yurt dışında olmak üzere 7 üniversiteden fahri doktora alan yazar, 1973'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilerek dünya çapında adından söz ettirdi. Daha sonra birkaç kez daha Nobel'e aday gösterilen Yaşar Kemal, hiçbir adaylığında ödülü alamadı.

Yaşar Kemal öldü

Şiir, öykü, roman, anı, röportaj, derleme, söyleşi, deneme, oyun, fıkra, makale ve senaryo gibi birçok edebi türde eser kaleme alan başarılı yazar, Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bıraktı.

Yaşar Kemal, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetersizliği ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle 28 Şubat 2015'te 92 yaşında vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.