Ara Güler Arşiv Serisi İstanbul'un Vapurları kitabı Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in ilk kez yayınlanan fotoğraflarının yer aldığı Ara Güler Arşiv Serisi İstanbul'un Vapurları kitabı, İstanbul'a dair eşsiz bir seyir sunuyor.

DHA

İlber Ortaylı'nın sunuş yazısını kaleme aldığı kitap ile 10’lu kartpostal set, tüm Vapur Kafelerde satışa sunuldu. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin yayına hazırladığı kitapta yer alan fotoğraflar Haliç, Galata Köprüsü, Rumelihisarı, Eminönü, Beylerbeyi, Karaköy ve Kandilli gibi önemli yerlerin ve burada yaşamını sürdüren insanların ağırlık olarak 1950, 60 ve 70'li yıllardaki haline ışık tutuyor.

Ara Güler farklı

Sunuş yazısında İstanbul'u dünya başkenti olarak dile getiren İlber Ortaylı, "Aziz İstanbul senin ne olduğunu sadece şairlerden değil, Ara Güler gibi üstatlardan da öğreniyoruz. Hiçbir kalıntı, hiçbir eser bizim neslin İstanbul'unu Ara Güler kadar iyi öğretemez". ifadelerini kullandı.

Zengin kaynak özelliği

Kitap, usta sanatçının birbirinden güzel ve sanatsal yönü ağır basan fotoğraflarından oluşuyor. Kitapta, İstanbul vapurlarına eşsiz bir yolculuğa çıkacaksınız. Ara Güler'in arşivinden hazırlanarak piyasa sürülen kitabı çok seveceksiniz.