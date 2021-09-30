Sekiz ünlü kitabın kokusu neye benziyor

Yapılan bir araştırmaya göre; dünyaca ünlü sekiz önemli kitabın kokusu anlaşılmaya çalışılmış. Çorap kokusuna bile benzeten var...

Sansasyonel Kitaplar başlığını taşıyan sergi, Magna Carta’dan Shakespeare’in ilk foliosuna el yazmalarında ve eski kitaplarda yer alan sayfa, yaprak kadar kütüphanenin koleksiyonundaki en değerli metinlerden bazılarının kokusunu yakalamaya çalıştı.

Kütüphane yetkilileri ve enstitüde yer alan bilim insanları, eski kokuları çıkarmak için tam anlamıyla modern bir laboratuvar kurdu.

İşter o kitaplar ve benzetilen kokular...

Magna Carta Libertatum

Magna Carta, yalnızca İngiliz tarihinin değil, günümüze ulaşan anayasal sürecin oldukça önemli basamaklarından birini oluşturuyor.

Belge ise nemli buğday ekmeği ve kumsallardan hatırladığımız kumu hatırlatacak şekilde bir koku veriyormuş. Ancak bunun dışında belgedeki kokuyu çorap kokusuna benzeten de olmuş.

Hawara Papyri

Enfes bir distopya olan Fahrenheit 451’in yazarı Ray Bradbury’e kulak verelim; "Eski bir kitaba burnunu sokmak, Eski Mısır’ı koklamak gibidir."

Eski kitap kokusu ve William Shakespeare’in ilk foliosu

Bu listede, edebiyatın, tiyatronun kısacası kültürün küresel değerlerinden biri olan William Shakespeare de var. Buna göre, yazarın kitabı küflü mobilya kokusu kokuyormuş.

Romeo ve Juliet

İngiliz edebiyatının kült eserlerinden biri olan Romeo ve Juliet, var ettiği değerin yanı sıra kokusuyla da ilgimizi çekmeyi hak ediyor.

Araştırmacılar, eserin çok eski bir versiyonunun kokusunu çıkardı. Ancak bir iddiaya göre araştırmacılar, yazın dünyasının en büyük aşk hikayesinin kokusunun pazarlaması için susuyor. Kokunun neye benzediğini bilemiyoruz haliyle.

Narnia: Aslan, cadı ve dolap… Bir de tütün

Narnia’da cüceler ve bataklık kıpırtıları ara sıra pipolarını üflüyorlar… Bu ise hiç şaşırtıcı değil. Çünkü CS Lewis, 12 yaşındayken bir sigara içicisiydi sonuçta. Yer alan bilgiye göre ünlü macera öyküsünün el yazması da tütün kokuyor.

14. Yüzyıl Etiyopya İncili

Afrika kökenli dini bir kitap olan bu İncil, deri ve kumaşla ciltlenmiş, güçlü bir odunsu kokuya sahipmiş.

Ulysses





Joyce’un Ulysses’i, “her kağıt ve deri parçasına nüfuz eden tatlı, biraz da duman kokusunu anımsatan bir aromaya” sahipmiş.

Ölü Deniz Parşömenleri





Ölü Deniz Parşömenlerinin kokusunu tarif etmenin hassas bir yolu yok. 1947’de keşfedildiklerinde, kağıtlar mumlu tüylerle kaplı keten bezlere sarılmıştı. İlginç olan ise Bodleian yetkilileri, bu parşömenleri analiz etmedi. Sebebini bilmiyoruz.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com



