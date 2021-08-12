Arkeoloji öğrencilerine yol gösterecek kitap: Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri

Kültür Mirası Uzmanı Dr. İlknur Türkoğlu’nun 30 yıllık mesleki deneyimlerini aktardığı, Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri isimli kitabı yayınlandı.

Uzun yılların araştırmasıyla kaleme alınan kitabın, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Kitabın kaynakçasının oldukça geniş olduğunu ve hazırlık aşamasının uzun zaman aldığını ifade eden Kültür Mirası Uzmanı Dr. Türkoğlu, kitapta yer alan tüm çizimlerin kendisine ait olduğunu belirterek, kitabın öğrencilere ve mezunlara yol gösterici olmasını diledi.

ARKEOLOJİDE ÇİZİM ÖNEMLİ BİR YÖNTEM

Buluntu çizimini, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan verinin, herkesçe anlaşılabilir bile dile tercüme edilmesi olarak tanımlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "Paylaşılmayan bilgi zamanla unutulur ve yok olur. Kazılarda ortaya çıkan buluntuların belgelenmesi kazı ekibinin sorumluluğundadır. Belgelemede fotoğrafın yanı sıra çizim de önemli bir yöntem." diye konuştu.

Ergül Tosun

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