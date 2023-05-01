Aşk ile başlayan ve aşkla biten bir şiir kitabı: Harp Çantası Şair, yazar ve eleştirmen Ali Celep'in 23 yıllık bir emeğin ürünü olan Harp Cephesi adlı şiir kitabı; aşk, hayat ve yaşanmışlıklar üzerine yazılmış sahici satırlardır.

ensonhaber.com

Şair-Eleştirmen Ali Celep, hiçbir kuşağa, bir kliğe, gruba, topluluğa veya şiirsel cemaate mensup olmayan, kendine özgü bir edebi kişiliktir.

İşbu toplamdaki şiirler, Ali Celep’in 23 yıllık titizlik ve özen gerektiren olağanüstü emeğinin bir verimidir. Harp Çantası, aşk ile başlayan, milletçe devam eden ve aşk ile sona eren, çağıltılı, özge, değişik, yiğitçe ve erkekçe söylenmiş şiirlerin sıkı ürünleridir.

Harp Çantası, milletin inanç temelli çizgisinde teşekkül eden, millet eksenli ve millet merkezli, manasını milletinin dünyasında bulan-buluşturan modern epik karakterde şiirlerden oluştuğu gibi, modern lirik öznenin incelikli bir aşka yaklaşımıyla da nitelikli ve mevcut vasatın oldukça üstünde seyreden harbî, hasbî ve sahih/sahici şiirlerden oluşmaktadır.

İnanç özü

Harp Çantası, bu yapay ve naylondan çağda kurban kemiğiyle şiir yazmanın inanç özünü sunmaktadır.

Harp Çantası, şiirin mahalle dayanışmasına heba edildiği bir zamanda, şiirsel esasa, milletin aslına ve aşkın özüne yönelik içtenlikli çağrısıyla, bütün mümkünlerin kıyısında, mensubu olduğu milletinin yanında/yöresinde yer almaktadır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com