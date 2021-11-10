Atatürk en son Belleten dergisini okudu

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı Belleten dergisini okudu. Gazi, bu dergiyle Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak istedi.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü. Gazi'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Bilindiği gibi Atatürk kitaplara çok düşkündü. Resmi kayıtlara göre 57 yaşına üç binden fazla kitap sığdırdı. Öyle ki; savaş meydanlarında, cephelerde bile yanında mutlaka kitap vardı.

Atatürk, kurulmasına önayak olduğu Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı Belleten dergisini okumayı çok severdi. Ve bu dergi, Gazi'nin okuduğu son okuma parçası oldu.

Atatürk’ün okumayı sevdiği, saatlerce ve sabahlara kadar kitap okuduğu bilinen bir gerçekti. Atatürk, bir kitabı merak edince koca bir cilt de olsa bitirmeden elinden bırakmazdı. Gazi Paşa, en son kitabını hasta olduğu son zamanlarında okudu.

BELLETEN DERGİSİ

Kendisini iyi hissettiği bir gün, 15 Ekim 1938 Cumartesi günü, Prof. Dr. Afet İnan’ı çağırttı.

Türk Tarih Kurumu’nun çalışmaları hakkında bilgi istedi. Kendisine arz edilen bilgileri dinledi. Sonra Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan ‘’Belleten’’ adlı dergiyi görmek istedi.

OKUDUĞU SON ESER

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu en son eser, Belleten dergisinin 5/6 sayılı nüshalarıydı