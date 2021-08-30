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    Attila İlhan'nın şiirlerinden seçmeler

    Türk şiirinin usta şairlerinden olan Attila İlhan 'nın şarkılara, bestelere konu olan ve en çok sevilen şiirlerinden bir seçki sunuyoruz...
    • Özel İçerik
    • 30.08.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:13
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    Attila İlhan'nın şiirlerinden seçmeler

    İmir doğumlu ve 2005'te kaybettiğimiz şair,yazar Attila İlhan, Türk şiirinin kuşkusuz en önemli ve önd egelen şairleri arasındaki yerini her zaman korumuştur.

    Attila İlhan'nın dillere pelesenk olan şiirlerinden bir seçki...

    Belki Gelmem Gelemem

    Sen istinyede bekle ben burdayım
    İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım
    Çünkü ben buradayım karanlıktayım
    Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
    Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
    Şarabım bütün ekşi suyum soğuk
    Yanımda olmadın mı seni daha bir çok seviyorum
    Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git

    Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin
    Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç
    Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu
    Ben senin olmadığını arıyorum
    Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
    Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
    Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor sana ait ne varsa
    Hiçbiri benim değil
    Belki ölmek hakkımı kullanıyorum
    Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git
    Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git

    Attila İlhan nın şiirlerinden seçmeler #1

    Elde Var Hüzün

    söyleşir
    evvelce biz bu tenhalarda
    ziyade gülüşürdük
    pır pır yaldızlanırdı kanatları kahkaha kuşlarının
    ne meseller söylerdi mercan köz nargileler
    zamanlar değişti
    ayrılık girdi araya
    hicrana düştük bugün
    ah nerde gençliğimiz
    sahilde savruluşları başıboş dalgaların
    yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller
    elde var hüzün

    o şehrâyin fakat çıkar mı akıldan
    çarkıfeleklerin renk renk geceye dağılması
    sırılsıklam âşık incesaz
    kadehlerin mehtaba kaldırılması
    adeta düğün
    hayat zamanda iz bırakmaz
    bir boşluğa düşersin bir boşluktan
    birikip yeniden sıçramak için
    elde var hüzün

    Kimi Sevsem Sensin

    kimi sevsem sensin / hayret
    sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
    gözleri maviyken yaprak yeşili
    senin sesinle konuşuyor elbet
    yarım bakışları o kadar tehlikeli
    senin sigaranı senin gibi içiyor
    kimi sevsem sensin / hayret
    senden nedense vazgeçilemiyor

    her şeyi terk ettim / ne aşk ne şehvet
    sarışın başladığım esmer bitiyor
    anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli
    dudakları keskin kırmızı jilet
    bir belaya çattık / nasıl bitirmeli
    gitar kımıldadı mı zaman deliniyor
    kimi sevsem sensin / hayret
    kapıların kapalı girilemiyor

    kimi sevsem sensin / senden ibaret
    hepsini senin adınla çağırıyorum
    arkamdan şımarık gülüşüyorlar
    getirdikleri yağmur / sende unuttuğum
    hani o sımsıcak iri çekirdekli
    senin gibi vahşi öpüşüyorlar
    kimi sevsem sensin / hayret
    in misin cin misin anlamıyorum

    Attila İlhan nın şiirlerinden seçmeler #2

    Üçücü Şahsın Şiiri

    Gözlerin gözlerime değince
    Felaketim olurdu ağlardım
    Beni sevmiyordun bilirdim
    Bir sevdiğin vardı duyardım
    Çöp gibi bir oğlan ipince
    Hayırsızın biriydi fikrimce
    Ne vakit karşımda görsem
    Öldüreceğimden korkardım
    Felaketim olurdu ağlardım

    Ne vakit Maçka’dan geçsem
    Limanda hep gemiler olurdu
    Ağaçlar kuş gibi gülerdi
    Bir rüzgar aklımı alırdı
    Sessizce bir cigara yakardın
    Parmaklarımın ucunu yakardın
    Kirpiklerini eğerdin bakardın
    Üşürdüm içim ürperirdi
    Felaketim olurdu ağlardım

    Akşamlar bir roman gibi biterdi
    Jezabel kan içinde yatardı
    Limandan bir gemi giderdi
    Sen kalkıp ona giderdin
    benzin mum gibi giderdin
    Sabaha kadar kalırdın
    Hayırsızın biriydi fikrimce
    Güldü mü cenazeye benzerdi
    Hele seni kollarına aldı mı
    Felaketim olurdu ağlardım

    Böyle Bir Sevmek

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
    Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
    Azıcık okşasam sanki çocuktular
    Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

    Ne kadınlar gördüm zaten yoktular
    Böyle bir sevmek görülmemiştir
    Hayır sanmayın ki beni unuttular
    Hala ara sıra mektupları gelir

    Gerçek değildiler birer umuttular
    Eski bir şarkı belki bir şiir

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
    Böyle bir sevmek görülmemiştir
    Yalnızlıklarımda elimden tuttular
    Uzak fısıltıları içimi ürpertir
    Sanki gökyüzünde bir buluttular
    Nereye kayboldular simdi kim bilir

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
    Böyle bir sevmek görülmemiştir

    Attila İlhan nın şiirlerinden seçmeler #3

    Beni Ararsan

    Bir gün hatırlayıp da beni ararsan
    Susuz bıraktığın çöllerdeyim ben
    Aklına gelir de eve uğrarsan
    Bil ki artık yokum, ellerdeyim ben...

    Pencere önünde gözyaşı yuttum
    Gönlümü hep gelir diye avuttum
    Acıyla öfkeyle sımsıkı tuttum
    Koparıp yırttığım tüllerdeyim ben...

    Gündüz güneşimdin geceler ayım
    Şimdi kapkaranlık bir kuyudayım

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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