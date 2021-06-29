Baki Can Ediboğlu’nun üçüncü romanı: Olamayanların Mabedi

Başarılı yazar Baki Can Ediboğlu’ndan varoluşa, hayata, kötülüğün içinde iyi kalabilmeye dair ruh çözümlemeleriyle dolu bir roman…

İtibarını yitiren, tüm malvarlığına el konulan işadamı Egemen Dortay, bir gün teknesiyle açılır ve bir daha geri dönmez. Parçalanmış teknesine ulaşanlar onun intihar ettiğine hükmeder. Herkesin gözünde bir ölüdür artık. Olay intihar mı, cinayet mi, kaza mı; kesin olarak bilinmez.

AN'IN ÇOCUKLARI...

Sürekli hayatını ve varoluşunu sorgulayan, ara ara ölmeyi düşleyen 19 yaşındaki kızı Eylül ise herkesin düşündüğünün aksine babasının ölmediğine inanır. Ona göre, babası, anlattığı masallardaki “An”ın Çocukları gibi, Hayaller Alemi’ndeki mabedini bulmuş, sırra ermiştir. O sırra erme sırası şimdi Eylül’dedir. Çünkü babası ona mabede ulaşması için işaretler bırakmıştır.

Sayfa: 448

VAROLUŞ VE YOKLUK

Eylül, dünyanın bir ucundan öbür ucuna işaretleri takip ederek geçmişin karanlık taraflarıyla yüzleştiği uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Eylül kendi içine doğru bir serüvene dalarken aynı zamanda babasının herkesten gizlenen hikâyesini gün ışığına çıkaracak, hayat, anlam, varoluş, ölüm, yokluk gibi derin sorularına yanıtlar bulmaya çalışacaktır.

Baki Can Ediboğlu

İLK ROMAN OLMA ÖZELLİĞİ

Ve sürprizlerle döşenmiş yol, onu ulaşılması en zor olan şeye götürecektir. Mistik bir yolculukta hakikatin arayışına uzanan ve bilinçaltının derinliklerine inen roman okuyuculara kendi mabetlerinin neresi olduğunu da sorgulatıyor. Kapak tasarımı Mert Kaygusuz’a ait olan Olamayanların Mabedi, aynı zamanda Türkiye’nin en genç yayınevlerinden Doğan Solibri’nin de ilk romanı olma özelliğini taşıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com