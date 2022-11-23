Barbara Bleisch, aile olma önemini Ebeveynlerimize Neden Borçlu Değiliz? kitabıyla anlatıyor

Yazar Barbara Bleisch'in kaleme aldığı Ebeveynlerimize Neden Borçlu Değiliz? kitabı aile olmanın varlığını ve önemini ele alıyor. Kitap, aile olma ekseni etrafında okurlara yeni bir hikaye sunuyor.

Ebeveynler çocukları için saçını süpürge etmeli mi? Çocuklar hayatlarını ebeveynlerine göre mi tasarlamalı? Anne baba ve çocuklar arasındaki sınırlar nerede başlar, nerede biter?

Bu kitap, "Çocuklar ebeveynlerine ne borçlular?" sorusuna net bir cevap veriyor: Hiçbir şey...

Birilerinin salt annemiz ya da babamız olduğu gerçeğinin bize ahlaki açıdan özel bir sorumluluk yüklediği düşüncesine karşı sevgiye ve saygıya dayalı bir aile ilişkisinin mümkün olduğunu anlatıyor, çocukların yetişkin olduktan sonra ebeveynleriyle özel olarak ilgilenmeleri gerekip gerekmediğini inceliyor.

Kitaptan...

"Bir ilişkinin başarısı, sadece dış etkenlere değil, aynı zamanda bu ilişkideki tarafların davranışlarına da bağlıdır. Ancak, birçoğumuz mutlu bir aile ilişkisi özlemi duyduğu için, günün sonunda aynaya bakıp bu mutlulukta üzerimize düşeni yaptığımızı kendimize söyleyebilmek isteriz. Mecbur olduğumuz için değil, istediğimiz için, çünkü mutlu bir yaşam, sadece ahlaklı olmayı ve kişinin sorumluluklarını üstlenmesini değil, aynı zamanda ilişkileri ustaca yönetme ve çıkılan yolda başarılı olma becerisini de içerir."





Sayfa: 144

Aile kavramının önemi

Ailemize neler borçluyuz? Onları ne sıklıkla aramalı ve ziyaret etmeliyiz? Yoksa bizler ihmalkâr bir oğul veya işe yaramaz bir kız evlat mıyız?

Annelerimizin ve babalarımızın hoşuna gitmeyen özgür alanlar oluşturduğumuzda, kendimizi sert bir şekilde yargılamalı mıyız?

Peki ya iyi çocuk kimdir? Anne babasının her türlü sorumluluğunu üstlenen mi yoksa kendi özgür macerasına atılıp bir yandan da ailesini sevgiyle gözeten mi?

Özünde olanları görmek

Filozof Barbara Bleisch, bu kitapla varoluşsal ve karmaşık aile ilişkilerini cesurca ele alıyor.

Çocukları ebeveynlerine bağlayan tüm unsurları açıkça ortaya koyarak, herkesi ilgilendiren ama pek az kişinin sormaya cesaret ettiği soruları soruyor ve aile ilişkilerinin özünde olanları görme çağrısında bulunuyor.

Sevgi ve ilginin paha biçilmez değeri

Sınırların belirsizleştiği, istismarcı ve güvenin kötüye kullanıldığı bir ailede nasıl özgürleşebileceğinizin felsefi bir araştırması olan bu kitap, önyargıları körü körüne kabul etmemeye, onları sorgulamaya ve suçluluk duygusundan kurtulmaya teşvik ediyor.

Dikte edilmiş olanın değil, gönülden gelen sevgi ve ilginin paha biçilmez değerini hatırlatıyor.



