Beşir Ayvazoğlu Abdülmecid Efendi'nin edebi çevresini anlattı

Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu, Abdulmecid Efendi'nin edebi hayatını ele aldı.

Arapça ve Farsçanın yanı sıra Almanca ve İngilizce de öğrenen, özellikle Fransızcaya edebiyatıyla haşir neşir olacak derecede hâkim olan Abdülmecid Efendi’nin edebiyata olan merakı; takma adıyla çevirdiği Fransızca bir metin, şiirle olan meşguliyeti, kütüphanesinde bulunan eserler, kadın yazar ve şairler hakkındaki düşüncelerini içeren bir mülakat, cemiyet hamilikleri, dönemin edebiyatçılarıyla olan ilişkileri ve bu isimlerin onun üzerine yazdıkları değerlendiriliyor.





SİS ŞİİRİ..

Ayvazoğlu verdiği konferansata, Abdülmecid Efendi’nin edebi çevresinde baş köşeyi işgal eden ve portresini de yaptığı nadir isimlerden olan Abdülhak Hâmid ve Sis adlı şiirine ithafen aynı isimle tablo yaptığı, hayran olduğu bir şair olmanın ötesinde, Mekteb-i Sultânî’de oğlunun hocası da olan Tevfik Fikret de yer alacak. Ayrıca Yahya Kemal de, Abdülmecid Efendi ile Mustafa Kemal arasındaki aracılığı üzerinden ele alınacak.





FİNTEN..

Abdülhak Hâmid’in tragedyası Finten’in sahnelenmesinin şerefine Abdülmecid Efendi tarafından düzenlenen ve veliahdın edebi çevresinin genişliğini belgeleyen kutlama ziyafeti, ziyafetin davetli listesi, o gün çekilen fotoğraflar ve özel imal edilen “Finten” yazılı kravat iğneleriyle detaylandırılarak açıklanacak.

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