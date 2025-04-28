Beyazperdeye kendini adamış Jak Şalom'un titiz çalışması: Bir Sinematekten Ötekine

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Jak Şalom, sinema denilince akla gelen önemli isimler arasındaki yerini her zaman korumuştur. Yazarın Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle yayınlanan "Bir Sinematekten Ötekine" kitabı, sanatın yedi dalından biri olan sinemaya dair bir panorama sunuyor.

Yapımcı ve yönetmen Şalom'un titiz kaleminden çıkan bu kitapta sinemayı daha yakından tanımanın yanında; sinema dünyasının derinliklerine nüfuz edeceksiniz. Öğrencilerin, kitapseverlerin, sanata ve kültüre ilgi duyan herkesin mutlaka istifade edebileceği bu kitabı kütüphanenizde, kitaplığınızda eksik etmeyin.

Onat Kutlar, Hüseyin Baş ve Şakir Eczacıbaşı’nın girişimleriyle 1965’te kurulan, Türkiye’de sinema kültürünün yer etmesinde önemli rol oynayan Türk Sinematek Derneği’nin ilk üyesi Jak Şalom.

Fransa Sinemateki’nin kurucusu, hazinelerin koruyucu ejderi Henri Langlois ile beraber Fransız Sinemateki’nde ve Dünya Sinema Müzesi’nin kuruluşunda görev almış sinema uzmanı Jak Şalom.Film eleştirileri yazmış, gerçekleşen yeni hareketlerin, kurulan oluşumların içinde bulunmuş, hatta bir kısa film bile çekmiş sinemacı Jak Şalom.

50 yıl sonra, yarım kalan hikâyenin devamını getirmek üzere kolları sıvamış ve daha kurumsal bir yapıyı inşa etmiş sinematekçi Jak Şalom. İlk değerlendirmelerini 12 yaşındayken kenara not almaya başlayan, 1950’lerden bugüne büyük beyazperdeye tüm yönleriyle kendini adamış sinemasever Jak Şalom.

SİNEMAYI SEVMEK

Bir Sinematekten Ötekine – Sinemayı Sevmek Jak Şalom’un kaleminden ve dilinden, bir insanın, dönemin, kurumun, o kuruma hayat verenlerin, kendini sinemaya adamış insanların belgesi.

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JAK ŞALOM HAKKINDA

Jak Şalom, 1946’da İstanbul’da doğdu. 1965-1972 yıllarında, kurulduğu ilk günden itibaren bir numaralı üyesi olduğu Türk Sinematek Derneği’nde görev aldı. 1972-1977 yıllarında Paris’te, Fransız Sinemateki’nde Henri Langlois’nın asistanlığını yürüttü.

1966-1972 arasında Yeni Sinemave Film dergilerinde yazıları yayınlandı. 1976-2012 arasında Paris Ulusal Doğu Dilleri Enstitüsü’nde (Inalco) doçent öğretim üyesi ve idareci olarak çalıştı.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

1999-2012 arasında Lozan Les Teintureries Tiyatro Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 2015’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Türk dili üzerine iki kitap ve Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe bir sözlük yazdı. Kadıköy Belediyesi bünyesinde yapımı süren Sinematek/Sinema Evi projesinin tasarımcısı ve yöneticisidir.