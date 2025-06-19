Bipolar bozuklukla yaşamak üzerine bilimsel ve insani bir rehber

Prof. Dr. Sibel Çakır'ın Dalgalandım da Duruldum kitabı, yalnızca bipolar bozuklukla yaşayanlar ve yakınları için değil; nörobilim, psikiyatri, psikoloji, sosyoloji, genetik gibi yaşam ve toplum bilimlerine ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru eseri niteliğinde. Her satırında kişiselleştirilmiş psikiyatri yaklaşımı, etik duyarlılık ve bireyin yaşam bağlamı içinde anlaşılması gerektiğine dair güçlü bir inanç hissediliyor.

Bireyin yalnızca semptomlarıyla değil, yaşam bağlamı içinde anlaşılmasının önemini vurgulayan bu çalışma, etik duyarlılığı ve bilimsel yetkinliğiyle örnek niteliğinde.

Prof. Dr. Sibel Çakır’ın yaklaşımı, hem tıp dünyasına hem de topluma umut ve denge sunuyor. Bu kitabı yalnızca okumak değil, üzerinde düşünmek ve yaşama geçirmek de gerekir.

KAYNAK KİTAP ÖZELLİĞİNDE

Bipolar bozukluk alanının çalışkan akademisyeni Prof. Dr. Sibel Çakır, bu güzel eserle bipolar bozukluğu olan hastaların gündelik yaşamlarına katkıda bulunuyor, onların bilgi ve farkındalıklarını artırmaya çalışıyor, müthiş bir kaynak kitap sunuyor.