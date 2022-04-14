Bir portre: Ermiş romanının yazarı Halil Cibran

Dünyaca ünlü yazar Halil Cibran, pek çok kitap kaleme aldı. Yazarın hayatına be eserlerine bir bakış..

Halil Cibran, 1883’te Lübnan yakınlarında, Marunilerin yaşadığı bir dağ kasabasında dünyaya geldi.

1895’te annesiyle ABD’ye göç ederek Boston’a yerleşti. Eğitimi için Lübnan’a döndüğünde sanata olan yeteneği keşfedilen Cibran, burada Avrupa avangard hareketiyle tanıştı.

Yüzyılın ilk yıllarında ilk edebi eserlerini veren Cibran, 1908’den itibaren Paris’te Auguste Rodin’den sanat eğitimi aldı.

İlk eserlerini Arapça kaleme alan Cibran, New York’a döndükten sonraki yıllarda, Meczup adlı kitabından itibaren İngilizce yazmaya başladı.

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Halil Cibran öldü

Muhtemelen alkolün şiddetlendirdiği karaciğer hastalığı nedeniyle 1931’de New York’un St. Vincent Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Lübnan’da, bugün yanında Cibran Müzesi’nin kurulduğu bir mezarlığa defnedildi.

Başyapıt: Ermiş

Başyapıtı sayılabilecek Ermiş ve diğer eserleri, yüzyılın ikinci yarısında farklı deneyimler arayan karşı kültür hareketinin başucu metinlerinden oldu.