Bireyin iç dünyasını ustalıkla anlatan, Anayurt Oteli romanının yazarı olan Yusuf Atılgan'ın ölüm yıl dönümü Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Yusuf Atılgan, 34 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarın bireyin iç dünyasına olan yolculuğu onu bir adım öne taşırken; yazdığı Anayurt Oteli romanı ise en bilinen kitapların başında geliyor.

ensonhaber.com

Yazar Yusuf Atılgan, 34 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarı 33'üncü ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz...Ölümünün arkasında pek çok eser bırakan yazarın en önemli eserleri Anayurt Oteli ve Aylak Adam romanlarıdır.

Bireyin iç dünyasını derinlemesine imceleyen Atılgan'ın eserleri kasvetli bir iç dünya sunuyor.

Bu dünyadan ve Türk edebiyatından bir Yusuf Atılgan geçti..

Hayatından kısa bir kesit...

Önemli isimlerin öğrencisi oldu

Atılgan, 1921'de Manisa'da doğdu. Yunanların Manisa’yı işgaliyle ailesi, oturdukları dağlık bölgeden Hacırahmanlı’ya göç etti.

Atılgan Necâti Bey İlköğretim Okulu ve Balıkesir Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydoldu.

Burada Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşid Rahmeti Arat, Ali Nihat Tarlan, Ragıp Hulusi Özdem ve Halide Edib Adıvar gibi isimlerin öğrencisi oldu.

Ödüllü romancı...

1949 yılında evlendi ve 3 yıl sonra köydeki işlerinden feragat ederek edebiyata yoğunlaştı. 1954’te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum maslahlarıyla yazdığı 2 hikâyesiyle Tercüman'ın hikâye yarışmasına katıldı.

Bu yarışmada, Evdeki adlı hikâyesiyle birinci, Kümesin Ötesi ile yedinci oldu. Kendisiyle özdeşleşen Aylak Adam'la da (1958) Yunus Nadi Roman Ödülü’nde ikincilik aldı. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Anayurt Oteli...

Sonraları hikâye alanındaki yetkinliğini Varlık ve a Dergisi’nde gösterdi. 1973 yılında ikinci romanı Anayurt Oteli'ni yayınladı. Geçim sıkıntısı yaşadığı dönemlerde tiyatro oyuncusu Serpil Gence ile ikinci evliliğini yaptı.

Çeşitli yayınevlerinde redaktörlük yaptığı dönemlerde birtakım çeviriler de yapıyordu. 1987 yılında Anayurt Oteli'nin Ömer Kavur tarafından sinemaya aktarılması tanınırlığının artmasını sağladı.

Yusuf Atılgan öldü

9 Ekim 1989’da, peşi sıra gelen hastalıklar sonrasında kalp krizinden vefat ett. Moda Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildİ.

Ruhu şad olsun...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com