Breaking Bad ve Better Call Saul'un yıldızından muhteşem bir otobiyografi

Breaking Bad, Better Call Saul gibi dizilerden tanıdığımız Bob Odenkirk’ten muhteşem bir otobiyografi. Komedi Komedi Komedi Dram. Bob Odenkirk bu kitapta.

Kariyerine Şikago’nun köhne komedi kulüplerinde doğaçlama tiyatro yaparak, skeçler yazarak başlayan Bob Odenkirk’ün komediden drama uzanan ilham verici bir hayat hikâyesi var. Yoksul bir ailede büyüyen, çocukluğundan itibaren insanları güldürmeyi amaç edinen Bob’un hayatı birden fazla kırılma noktasıyla dolu.

Amerika’nın efsanevi komedi kulübü Second City’de Del Close tarafından işe alınması, Saturday Night Live ve Ben Stiller Show gibi yapımlarda yazar olarak çalışması, How I Met Your Mather dizisinde oynaması, Breaking Bad dizisinde Saul Goodman karakterini oynaması için çağırılması. Ve son olarak Steven Spielberg ile tanışması…

Başarıyı kıl payı kaçırmak

Hayatının büyük kısmında yoksulluk çeken, başarıyı hep kıl payı kaçıran, komedi dünyasındahedeflediği şöhrete bir türlü ulaşamayan Bob mücadeleyi bir an bile bırakmıyor.

Sisifos’u bilekıskandıracak bir azimle yazıyor, oynuyor, kendini geliştiriyor. Bob Odenkirk bu kitapta,başarıya giden yolda katlanılan zahmetlerin ucu bucağı olmadığını kanıtlıyor. Tabii her şeye gülerek.

İnişli çıkışlı kariyer

Breaking Bad, Better Call Saul gibi dizilerden tanıdığımız Bob Odenkirk’ün iniş çıkışlarla dolu kariyeri çok esrarengiz. Ama bu komik otobiyografide tüm hayat hikâyesini sizler için canını dişine takarak anlatmaya çalışıyor.