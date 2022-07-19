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    Bu yaz, her valizde Miras romanı var

    Tatil planlayanlar, valizinizi kapatmadan önce Binnur Karaevli’nin son romanı Miras’ı eklemeyi unutmayın.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:07
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    Bu yaz, her valizde Miras romanı var

    Tatil planlayanlar, valizinizi kapatmadan önce Binnur Karaevli’nin son romanı Miras’ı eklemeyi unutmayın. Bu yaza damgasını vuran, mutlaka okunması gerekenler arasında yer alan, Binnur Karaevli’den Miras roman mutlaka valizinizde olsun.

    Akıcı, okuyucuyu yakın tarihimizin dönemeçlerinden ustalıkla geçiren, müzik ile örülü, hüzün ile eğlenceyi, aşk ile heyecanı harmanlayan bir hikâye.

    Tatilinizde Kerim, Firuze, Lara ve Mert’in hikayesi dalga seslerine karışsın, bu yaz unutulmaz olsun! “Miras” roman okurlarını bekliyor...

    Bu yaz, her valizde Miras romanı var #1

    Kendini keşfetme yolculuğu

    Miras, genç̧ bir müzisyenin kendini,  geçmişini ve yeteneklerini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. İstanbul’da 1978 yılında başlayan ve 2000’li yıllara kadar devam eden bu yolculukta Kerim, Firuze, Lara ve Mert’in dostlukları ile birlikte dönemin Anadolu Rock tarihine de konuk olacaksınız.


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