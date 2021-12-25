Buket Güler'le Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım kitabını konuştuk

Buket Güler'le Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım kitabını konuştuk

Gazeteci ve sunucu Buket Güler'le ilk kitabı olan Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Haber Global'ın sevilen yüzü Buket Güler, Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım adlı kitabını Ensonhaber Kitap Ayracı okurları için anlattı.

Buket Güler sunduğu haberleri aktarmakla yetinmedi. Haberlerin arkasındaki derin hikayeleri derledi, topladı ve Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım adı altında kitaplaştırdı.

Buket Güler'le geçtiğimiz günlerde Memesis Yayınları etiketiyle kitap raflarındaki yerini alan ilk kitabını konuşmak için buluştuk. Beşiktaş'ta oldukça güzel bir mekanda bir araya geldiğimiz Güler'e kitabını, spikerliği, güzel ve akıcı Türkçe konuşmanının önemini, gençlere tavsiyelerini ve daha pek çok soruyu yönelttik.

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Hem kahvelerimizi yudumladık hem de keyifli bir sohbete daldık... Biz sorduk, Buket Güler içtenlikle yanıtladı.

İşte Buket Güler'le olan söyleşimiz...

Buket Güler'le Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım kitabını konuştuk VİDEO

İNSANA DAİR HİKAYELER...

Peki kitapta neler var?..

Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım, renkli ekranın ardında kalan kâğıt işçilerinin umutlarına, yarış atlarının özgürlüğe koşuşlarına, işsiz bir babanın dertlerine, kadınların korkularına, ormanların çığlığına, mülteci çocukların hayallerine, hızlıca bakıp geçtiğimiz haberlerin arkasındaki dramlara, insani öykülere şiirsel bir dille dokunuyor.

BUKET GÜLER KİMDİR

1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

Sunucu, spiker Buket Güler

HABERCİLİK KARİYERİ...

Buket Güler'in habercilik kariyeri Ankara’da üniversitenin ilk yılında Hürriyet gazetesi Dergi Grubu’nda başladı. Televizyon haberciliğine 2009’da TRT Türk kanalıyla birlikte geçti. Sırasıyla, HaberTürk, CNN Türk ve Olay TV’de editör-spiker olarak görev aldı. Güler, habercilik kariyerini Haber Global’de sürdürüyor.

Ergül Tosun

ergul.tosun@ensonhaber.com