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    Büyülü gerçekçiliğin temsilcisi sayılan Gabriel García Márquez'in doğum günü

    Büyülü gerçekçiliğin temsilcisi sayılan Gabriel García Márquez'in doğum günü

    Kolombiyalı dünyaca ünlü romancı Gabriel García Márquez'in bugün 95'inci doğum günü. Marguez, büyülü gerçekçiliğin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:35
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    Kolera Günlerinde Aşk, Yüzyıllık yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, ve daha pek çok kitabın yazarı olan  Gabriel García Márquez, 1928’de Kolombiya’nın Aracataca kentinde doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940’lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Yine aynı yıllarda öykü yazmaya başladı.

    Yayınlanan ilk önemli yapıtı, Yaprak Fırtınası’ydı. Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüydü.

    KÜLT ROMAN: YÜZYILLIK YALNIZLIK

    Bunu, Hanım Ana’nın Cenaze Töreni ve Şer Saati  izledi. García Márquez, en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık’ı, Mek­sika’ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık’taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Eréndira adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Köpeğin Gözleri’ni, Başkan Babamızın Sonbaharı’nı, Kırmızı Pazartesi’yi, Kolera Günlerinde Aşk’ı, Simón Bolívar’ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki General’i yayınladı.

    NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

    García Már­quez, 1982’de Nobel Edebiyat Ödü­lü’ne değer görüldü. 2014’te Meksika’da 87 yaşında hayata veda etti.

    Büyülü gerçekçiliğin temsilcisi sayılan Gabriel García Márquez in doğum günü #1

    GAZETECİLİK TUTKUSU

    Hayatı boyunca yazının peşinde koşan, Kolombiya’da hukuk fakültesinde okurken öyküler karalayan ve edebiyat çevreleriyle ilişki kurmaya çalışan genç Márquez, 1948’de gazetecilikle tanışmıştı.

    Cartagena’da başlayan kariyeri 1950’lerin ortasında onu Bogotá’ya götürmüştü.

    Gelecekte romanlarında yer vereceği karakterlerden bazıları ile o yıllarda karşılaşmış, yazı yelpazesini genişletmişti. Film eleştirileri yazıyor, siyasetçiler üzerine dosyalar hazırlıyor, gemisi tuzla buz olan denizcilerin hikâyelerini kaleme alıyordu.

    Büyülü gerçekçiliğin temsilcisi sayılan Gabriel García Márquez in doğum günü #2

    WILLIAM FAULKNER HAYRANLIĞI

    O çağlarda bir yandan gazetecilik yapan, bir yandan da romancı olmak isteyen Kolombiyalı’nın çalışma programı çok düzenliydi. Gün boyunca gazetede çalışıyor, geceleri herkes gittikten sonra ise romanlarını, hikâyelerini yazmaya koyuluyordu.

    İştahlı ve zevkli bir okur olarak William Faulkner ile tanışmıştı ve ilk okuyuşta çarpılmıştı. Yine de gazetecilği geçilmesi gereken bir basamak olarak görmüyor, bu mesleğe de en az edebiyat kadar değer veriyordu.

    SPOR YAZARLIĞI...

    Gabriel García Márquez’in gazetecilik yıllarında üzerine kalem oynattığı alanlardan biri de spordu. Politikacılar ve denizciler gibi şans onu bisikletçilerin de karşısına oturtuyordu. 1955’te Kolombiya Turu’nu baştan sona takip etmiş, sporcularla özel söyleşiler yapmıştı.

    Döneminin ünlü bisikletçilerinden Ramon Hayos ile karşılaşması da o yıl gerçekleşti.

    Büyülü gerçekçiliğin temsilcisi sayılan Gabriel García Márquez in doğum günü #3

    KESİŞEN YOLLAR

    Gabriel García Márquez, 17 Nisan 2014’te hayata gözlerini yumdu. Ramon Hoyos ise 19 Kasım 2014’te 82 yaşında vefat etti. Bir zamanlar gazeteci ve bisikletçi olarak kesişen yolları şimdi de yılın kayıpları listesinde onları buluşturdu. Tarihin böyle huyları vardır.


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