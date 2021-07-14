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    Cem Akaş'tan yeni kitap: Olgunluk Çağı Üçlemesi

    Sevilen kitapların yazarı Cem Akaş'ın Olgunluk Çağı Üçlemesi adlı eseri, Can Yayınları tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:15
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    Cem Akaş'tan yeni kitap: Olgunluk Çağı Üçlemesi

    Gelecek zamanda geçen ama bilimkurgu olmayan bu üçlemede Cem Akaş, mikroskobik bakıştan teleskobik bakışa bir dizi mercek değişimi kullanarak, taze bir dil ve alışılmadık bir kurguyla gergin ve karanlık bir dünya yaratıyor.

    OLGUNLUK ÇAĞI ÜÇLEMESİ

    İkinci binyılın sonunda yazılan Olgunluk Çağı Üçlemesi, üçüncü binyılın saplantısı haline gelecek soruyu öngörüyor.

    Cem Akaş tan yeni kitap: Olgunluk Çağı Üçlemesi #1

    GÖRÜNENİN GERÇEK OLASILIĞI

    Görünen, ne kadar gerçek? Bir ilişkinin dinamiklerinin ve zıvanadan çıkışının bireysel tanıklıklarla anlatımı olarak başlayan (Balığın Esir Düştüğü Yer); bir ülkedeki devrim hareketinin belgeseline dönüşen (Sönmemiş Kireç); yüzyıllar boyunca dünyanın kaderini yönlendirmeye çalışan bir grubun galaksilerarası mücadelesinin tutanakları şekline bürünüp sonlanan (Oyun İmparatorluğu) bir distopya: Olgunluk Çağı Üçlemesi.

    Cem Akaş tan yeni kitap: Olgunluk Çağı Üçlemesi #2

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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