Cemal Süreya'nın gözünden Can Yücel

Şair Cemal Süreya, Can Yücel'ni şiirlerini "Zekanın iyi niyeti" olarak tarif ediyor. Zira, Can Yücel'in şiir ironiye ve alaya dayanmaktadır.

Cemal Süreya ve Can Yücel iki büyük şair ve yazar. İkisi de edebiyatımızda ve Türk şiirinde derin izler bıraktı. Süreya ve Yücel aynı zamanda yakın arkadaştılar biribirlerini övmekten ve eleştirmekten de geri durmadular hiçbir zaman.

Can Yücel, 1940 sonrası şiirimizin önemli kilometre taşlarındandır. Süreya 1940 sonrası şiirin Can Yücel’siz değerlendirilmesinin büyük bir eksiklik olacağını düşünür. Buna rağmen Can Yücel’e hak ettiği değerin verilmediğini söyler.

ŞİİRİN AMACI

Cemal Süreya, Can Yücel’in şu sözünü nakleder: "Şiir hayatı çok hızlı bir şekilde anlatmaktır, tabii daha iyi bir dünyanın kurulması amacıyla.”

Can Yücel, hedefi "İnsanın ve dünyanın değiştirilmesi"olan bir şiir anlayışına sahiptir. Onun ironisi, argo ve küfürle iç içedir: Süreya bu noktaya farklı bir açıdan bakar.

CAN YÜCEL ŞİİRİ

Şöyle devam ediyor Cemal Süreya; "Argo ve küfür bir arınma işlemidir Can Yücel’de. Kötülüğe, kötü düzene karşı aşılanmak için kutsal’ı delik deşik eder. Tabii eski kutsal’ı. Ve yeni kutsal adına. Bu yüzden sürekli olarak tarihsel olaylarla bugünkü olayları iç içe işler. Şiirsel eylemini kurmak, sürdürmek için en elverişli yolu seçmiştir: parodi. Gerçekten de."

