Çocuk edebiyatında yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan eğlenceli bir okuma: Bir Dakika Dinler Misin? Eserleriyle çocukların kalplerine taht kuran Tülin Kozikoğlu’nun Kafacanlar serisinin yeni kitabı Bir Dakika Dinler Misin, hem öğretici hem de bilgilendirici özelliğiyle ön plana çıkıyor.

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Murat Kalkavan’ın eşsiz çizimleriyle canlanan Bir Dakika Dinler Misin?, sosyal becerilerin belki de en önemli basamağı olan dinleme becerisi üzerine odaklanıyor.

Mahallenin sevimli köpeği Fincan’ın son günlerde çok mutsuz göründüğünü fark eden Egecan, doğum gününde ona bir kulübe hediye ederlerse Fincan’ı neşelendirebileceklerini düşünüyor.

Öteki Kafacanlar bu fikre katılmayıp başka öneriler getirseler de Egecan kimseyi dinlemiyor. Hiçbir öneriyi dikkate almadan, hiçbir uyarıya kulak asmadan yapılan planlar işe yaramıyor. Ama elbette sonunda her şey tatlıya bağlanıyor.

Kafacanlar serisi, iletişim, iş birliği, problem çözme ve zor durumlarla baş etme gibi Sosyal Beceriler kavramları etrafında toplanıyor.

Çocukların özellikle pandemi döneminde sekteye uğrayan sosyal beceri gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Her kitapta yazar, çizer, editör, kitap, kütüphane gibi okuma kültürü ögelerinden birkaçına yer veren Kafacanlar, çocuklarda bu kavramların büyüyüp yeşermesi için ortam yaratıyor.

Çocuk edebiyatına yeni bir soluk

Oyun kavramının önemli bir yer tuttuğu bu post-modern seri; her kitabın arka kapağında açılan sürpriz sayfalarla sıra dışı tasarlanan sonları, kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği yapısıyla okuyucusunu metnin içine çekiyor. Tüm bu özellikleriyle Kafacanlar serisi çocuk edebiyatımıza yeni bir soluk getiriyor.

Serinin her kitabında olduğu gibi bu kitabın sonundaki sürpriz sayfada da okuma kültürü konularından bazılarına yer veriliyor.

Kurgunun yapısıyla muhteşem bir uyum yakalayan post-modern resimleriyle okurların beğenisini kazanan serinin her kitabı farklı renk paletiyle karşımıza çıkıyor.

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Komik detaylar...

Kompozisyonlar arasına eklenmiş komik detaylar, figürlerin yalınlığı ve dokulama yöntemiyle de bu seride yeni nesil çocuk kitabı illüstrasyon tarzının başarılı bir örneği sergileniyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com