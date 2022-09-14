Çocuklar için klasik kitap: Gizli Bahçe

Genç okurlar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Klasikler dizisi, Burnett'in Gizli Bahçe'siyle devam ediyor.

İnatçı ve savruk Mary Lennox, amcasının kasvetli malikânesine taşındığında hayatını kökünden değiştirecek bir maceraya atılır. Yıllarca kilitli kalmış büyük ama cansız bir bahçeyi keşfeden Mary, bu bahçeyi hayata döndürmekte kararlıdır.

Dokunaklı bir hikaye

Frances Hodgson Burnett'in yıllara meydan okuyan klasiği Gizli Bahçe; sırların ve büyülerin kapılarını aralıyor, kendi kendini iyileştirme ve dönüşüme dair dokunaklı bir hikâye sunuyor okuruna.

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"Doğru yöne bakmak"

"Doğru yöne bakarsan, bütün dünyanın bir bahçe olduğunu göreceksin."