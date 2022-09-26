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    Çocuklar için gazeteciliği anlatan, öğreten ve eğlendiren kitap: Bugün Haber Yok

    Çocuklar için yazdığı kitaplarla bilinen yazar Ümit Mutlu'nun Bugün Haber Yok kitabı, gazeteciliğe ve haber yazmaya meraklı çocukların severek okuyacağı hikayelerden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 15:08
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    Çocuklar için gazeteciliği anlatan, öğreten ve eğlendiren kitap: Bugün Haber Yok

    Ümit Mutlu'nun gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı Bugün Haber Yok, gizemli bir konuyu açıklığa kavuştururken gazeteciliğin ABC'sini çocuklar için mercek altına alan, merak uyandırıcı bir öykü.

    Okurları salt izleyici, seyirci, dinleyici ve okuyucu olmaktan kurtarıp kendi haberlerini yaratmaya yüreklendiren kitap, aynı zamanda gazeteciliğin temel kavramları ve haber yazma teknikleri hakkında örnekler eşliğinde hap bilgiler de paylaşıyor.

    Düşünmeye davet eden kitap

    Anlatısında bakmakla görmek arasındaki ince çizgiye de değinen yazar; gündelik hayatta karşılaştığımız kişilerin ya da yaşadığımız olayların ardında saklı hikayecikler üstüne düşünmeye ve etrafımıza çok daha dikkatli şekilde bakmaya davet ediyor.

    Çocuklar için gazeteciliği anlatan, öğreten ve eğlendiren kitap: Bugün Haber Yok #1

    Sayfa: 56

    Son sayfasına kadar süren gizem

    Gizemini son sayfasına kadar koruyan bu ilginç öykü, '"Madem hiçbir şey olmuyor, o zaman biz yaratalım" anlayışıyla harekete geçen insanların, haberi yeniden keşfediş coşkusuna ortak ediyor okurları.

    Çocuklar için gazeteciliği anlatan, öğreten ve eğlendiren kitap: Bugün Haber Yok #2

    Geleceğin habercileri

    Geleceğin habercilerini ufak ufak mesleğe ısındırmak gayesiyle kitap sayfalarından sanal dünyaya da uzanan Bugün Haber Yok, çocukların severek okuyacağı bir kitap.


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