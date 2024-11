Çocuklarla anlamlı ilişkiler kurmak isteyenler için kapsamlı rehber kitap: Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım

Haber Merkezi

Dr. Robyn Silverman’ın çocuklarla duygular, zorbalık, başarısızlık korkusu, sosyal medya gibi birçok zor konunun nasıl güvenle konuşulabileceği konusunda etkili stratejiler sunduğu kitabı: Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım? Tüyolar, Senaryolar, Hikâyeler ve En Zorlu Konuşmaları Bile Kolaylaştırmanın Yolları...

Yazarın, alanında uzman çok kişiyi ağırladığı podcast programı “How to Talk to Kids About Anything” ile aynı adı taşıyan kitap, 2-18 yaş arası çocuklarla iletişimde olan herkes için önemli bir rehber.

Her yaştan çocukla iletişimde empati, açıklık ve destekleyici bir dil kullanmanın önemini vurgulayan Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım?, aynı zamanda çocukların kendilerine güvenmelerini, duygusal zekalarını geliştirmelerini ve stresle başa çıkmalarını desteklemek için pratik öneriler de sunuyor.

TÜRK OKURLARLA BULUŞAN KİTAP

Ayrıntı Yayınları’nın, dünyanın farklı köşelerindeki yeni hikâyeleri ve düşünceleri keşfe çıkan markası Düşbaz Kitaplar, beden algısı, özsaygı ve karakter gelişimi konularında önde gelen uzman Dr. Robyn Silverman’ın Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım? adlı kitabını Türkiye’deki okurlarla buluşturdu.

Sayfa: 384

GERÇEK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım?, çocuk yetiştirme konusundaki zorlukları aşmak isteyen ve çocuklarla daha güçlü bağ kurmayı amaçlayan herkes için ideal bir kaynak. Silverman’ın kolay anlaşılır bir dille kaleme aldığı kitap, çocuklarla her türlü konuyu sağlıklı bir şekilde ele alabilmeleri için okurlara dokuz ayrı bölümde, gerçek yaşam örnekleri ve uygulanabilir tekniklerle yol gösteriyor.

Çocuklarımızla derin bir bağ kurmanın ilk basamağı ve temeli, onlarla sağlam iletişim kurabilmek, empati yapabilmek ve zor sorularını yanıtlayabilmektir. Fakat yanıtlanması zor bir soru karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Mesela çocuğunuz size, “İnsanlar ölünce nereye gidiyor?”, “Regl olmak ne demek?”, “Ya ölen kişiyi özlediğimde ağlarsam n’olacak?”, “Bebekler nereden geliyor?”, “Onun vücudu neden benimkinden farklı?” gibi sorular sorabilir.

Ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz zaman konuyu değiştirir ya da ayaküstü̈ bir cevap verip sorunun bir daha gündeme gelmemesini umarız. Dr. Robyn Silverman, çocuk gelişimi uzmanı ve anne olarak, size her adımda yanınızda olacak bir rehber hazırladı.

Dr.Robyn sizi çocukların türlü türlü ilginç̧ sorusuyla tanıştırarak yaşam boyu yapacağınız zorlu konuşmalara hazırlayacak stratejiler ve senaryolar sunuyor.

Robyn Silverman

KAYNAK ÖZELLİKTE KİTAP

Bu sayede çocuklarınız yaşlarına uygun bilgileri akranlarından, sosyal medyadan veya internetten değil, doğrudan sizden, yani güvenilir kaynaklarından almış olacak. Ölüm, seks, arkadaşlık, boşanma, para ve daha pek çok konu hakkında zor sorulara nasıl daha sakin ve etraflıca düşünülmüş cevaplar vereceğinizi öğreneceksiniz.

Dünyaca ünlü uzmanların bilgilerini kendi bilgileriyle harmanlayan Dr. Robyn Silverman’ın kitabı Ben Bunları Çocuğuma Nasıl Anlatırım?, çocuklarıyla dürüst ve samimi bir sohbet ortamı yaratmak isteyen ebeveynler için vazgeçilmez bir kaynak olacak.