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    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams'ın ortak kitabı: Gölgeyle Buluşma

    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams ortaklaşama kaleme aldıkları Gölgeyle Buluşma, psikoloji türünde yazılmış önemli makalelerden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:41
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    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams'ın ortak kitabı: Gölgeyle Buluşma

    Gölgeyle Buluşma, C. G. Jung, Robert Bly, Joseph Campbell, Rollo May, Marie- Louise von Franz, Barbara Hannah, James Hillman, Ernest Becker gibi önemli isimlerin makalelerini içeriyor.

    65 makaleden oluşan, çok geniş kapsamlı bir makale koleksiyonunda, insan doğasının karanlık tarafının ailelerde, yakın ilişkilerde, işte, maneviyatta, politikada, psikoterapide ve sanatta belirdiği şekline genel bir bakış sunuyor.

    Olaylara bütüncül yaklaşmak

    Aynı zamanda gölge-çalışması’nın nasıl yapılacağını öğreterek daha samimi ve bütüncül bir kendini kabullenme becerisini, günlük yaşamda ansızın ortaya çıkan olumsuz duyguları dağıtmayı, başkaları hakkındaki fikirlerimizi etkileyen yansıtmaları (projeksiyonları) tanımayı, daha derin bir özgünlük vasıtasıyla ilişkilerimizi düzenlemeyi, yazıyı, resmi, rüyaları kullanarak reddedilmiş taraflarımıza yeniden sahip çıkmayı bizim için mümkün hale getiriyor.

    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams ın ortak kitabı: Gölgeyle Buluşma #1

    Kitaptan...

    "Hiddet, kıskançlık, yalan söyleme, hınç, suçlama, açgözlülük… Bu yasak hisler ve davranışlar karanlıkta kalan ve inkâr ettiğimiz tarafımızdan yani kişisel gölgemizden ortaya çıkar. Herkesin, sağlam bir ego geliştirebilmek için hasıraltı ettiği, çocuklukta gelişmeye başlamış bir gölgesi vardır. Birisine karşı açıklanamaz bir antipati hissettiğimizde, kendimizde uzun süre gömülü kalmış, kabul edilemez bir özellik keşfettiğimizde, öfke, haset veya utançtan bunalıp bu duygulara yenik düştüğümüzde gölgemizle karşılaşırız. Gölge yalnızca bireysel bir sorun değildir. Grupların ve toplumların da ırkçılık, günah keçisi bulma, düşman yaratma ve savaş gibi tehlikeli davranışlara götüren kolektif gölgeleri vardır."


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    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams'ın ortak kitabı: Gölgeyle Buluşma
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    Connie Zweig ve Jeremiah Abrams'ın ortak kitabı: Gölgeyle Buluşma

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