Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları

Türk edebiyatında belli başlı edebi akımlar Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir bir ortaya çıkmaya başladı. Şiir akımlarına bir bakış...

Türk şiiri çok farklı evreler geçirdi. Bir araya gelen şairlerin oluşturdukları belli başlı şiir akımları oldu.

Aynı şiir anlayışını paylaşan şairlerin bir araya gelerek oluşturdukları edebi akımlar, döneminde çok tartışıldı. Biribirine tepki mahiyetinde ortaya çıkan şiir akımlarına göz atalım..

BEŞ HECECİLER

Beş Hececiler; Milli edebiyattan etkilendi. Başta aruz ölçüsü kullanmış olsalar da sonrasında tamamen hece ölçüsü kullandılar. Eserlerini yalın bir dille kaleme almış, söz sanatlarına minimum düzeyde yer verdiler.

Vatan sevgisi, kahramanlık ve ülkenin güzellikleri gibi konular işlemişlerdir. Beş Hececiler topluluğu Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’dan oluşur.

Yusuf Ziya Ortaç

YEDİ MEŞALECİLER

Batı edebiyatını takip etmek ve özgün şiir oluşturmak amacıyla bir araya gelen Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Muammer Lütfi ve Ziya Osman Saba’dan oluşur.

Ziya Osman Saba

TOPLUMCU ŞİİR

Eserlerini toplum için sanat, anlayışıyla kaleme almışlardır. Fütürizm akımından etkilenmişlerdir. Sanat kaygısı gütmemiş, ölçüsüz ve uyaksız yazdıkları şiirlerinde içeriğin önemli olduğunu savunmuşlardır.

Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Şevket Süreyya Aydemir, Ahmed Arif, Ceyhun Atuf Kansu ve Ercüment Behzat Lav en önemli temsilcilerindendir.

Nazım Hikmet

İKİNCİ YENİLER

Şiiri şiir olarak düşünmek gerektiğini savunmuşlardır. Soyut anlatımlara, imgelere ve çağrışım gücüne dayanarak şiirlerini kaleme almışlardır. İlhan Berk, Edip Cansever ve Ece Ayhan en önemli temsilcileridir.

Ece Ayhan

İKİNCİ YENİ SONRASI 1960-80 ARASI TOPLUMCU ŞİİR

İkinci Yenicilere tepki olarak doğmuştur. Ant dergisi etrafında bir araya gelen Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe ve Özkan Mert en önemli temsilcileridir. Marksist ideolojiyi benimsemişlerdir. Eserlerinde direnme, isyan, devrim, insan hakları, işçi sınıfının sorunları, düzen eleştirisi ve yaşama sevinci gibi konuları ele almışlardır.

Süreyya Berfe

HİSARCILAR

Garip akımına karşı ortaya çıkmış ve ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde yayımlamışlardır. Sonrasında eserlerini 1950-80 yılları arasında yayınlanan Hisar isimli dergide yazmaya devam etmişlerdir.

Sanatçının bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır. Yenileşmek için geleneklerden uzaklaşmaya ve yabancı edebiyatı kopyalamaya karşı durmuşlardır. En önemli temsilcileri Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer ve Mustafa Necati Karaer’dir.

GARİP AKIMI

Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir hareketidir. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp söyleyiş güzelliğini esas alır.

Sayfa: 72

GARİP KİTABI

1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rıfat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com