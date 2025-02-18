Dante’nin İlahi Komedya eserinin cehennem bölümünü anlatan kitap: Dante'nin Cehennemi

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Kitap, edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünü anlatıyor. İlahi Komedya karmaşık bir kurgu gibi görünmesine rağmen ana fikri basittir: Dante ve Vergilius, Cennet’teki ilham perisi Beatrice’i bulmak için Cehennem ve Araf’ı geçerler. Uyarlamada odaklanılan bölüm ise yolculuğun başlangıç noktası Cehennem…

Cehennem, Dante Alighieri’nin 1303-1321 yılları arasında yazdığı İlahi Komedya‘nın ilk bölümü…

İlahi Komedya gibi kült bir eseri başka bir disiplinle birleştirip sunmak büyük cesaret gerektirirken kitabın yazarları bu cesareti bir adım öteye taşıyarak, kitabın orijinalini bozmadan günümüze uyarlıyor ve bugünün okuruna İlahi Komedya’nın Cehennemi’ni anlatıyorlar.

Bu büyük eseri uyarlamak, onlar için başta zorlu bir görev gibi görünse de, Daniel Maghen Galerisi’nin yöneticisi Olivier Souillé’nin destekleyici fikirleri üzerine bu cesur adımı atmaya karar veriyorlar

METNİN DERİNLİĞİ VE YOĞUNLUĞU

Metnin derinliği ve yoğunluğu, konunun uzmanı tarihçiler dışında pek bilinmediği için başta tereddüt yaratsa da Paul ve Gaëtan Brizzi cesaretlerini kaybetmiyor ve bu nefis çizgi romana hayat veriyorlar.

Kitabın ortaya çıkışı ve yazarların kitaba tamamen odaklanması ise hepimizin hayatında birçok şeyi değiştirdiği pandemi süreci ve eve kapanma zorunluluğu ile gerçekleşiyor.

Öncelikle İlahi Komedya’yı anlamak üzerine çalışmaya başlayan yazarlar, bu ölümsüz eserin yüceliğini koruma hassasiyetinde buluşuyorlar.

Yazarların bu özeni, kitabın başından itibaren kendisini hissettiyor. Uyarlanan ve sadeleştirilen önemli işlerde karşımıza çıkan, anlatımın özünü kaybetme ve yazarın özgün dilinden uzaklaşma gibi okuyucunun tadını kaçıracak hatalara hiç düşülmemiş.

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NADİDE BİR ESER

Bu hassasiyet karşısında yazarlar en zorlandıkları kısımların Dante’nin günümüz ölçülerine uydurması zor şiirleri ve tarzı olduğunu söyleseler de her sayfada karşımıza çıkan özen, bu işin altından hakkıyla kalktıklarını gösteriyor.

Dante ‘nin Cehennemi okuyucusunun kalbinde taht kurmuş bir eseri başarılı görsellerle, Dante’nin cümleleriyle eşleyebilmiş renk ve çizgilerle bambaşka bir okuma deneyimi sağlıyor. Cümlelerin ve çizgilerin İlahi Komedya’nın tüm karanlığını sırtlandığı bu şahane çizgi roman, koleksiyoncular için de nadide bir eser olarak arşivde yerini alacak.