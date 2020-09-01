Dilek Çolak'ın gezi defterinden: Sola-Güney Amerika Hatıra Defteri

Gezgin, yazar Dilek Çolak'ın Sola - Güney Amerika Hatıra Defteri kitapseverlere farklı bir deneyim sunuyor.

Yönetmen ve yazar Dilek Çolak'ın kaleminden Güney Amerika notları... Yazarın seyehatlarinden derleme olan bu kitap, okuyanlara farklı deneyimler kazandıracak.

ROMAN TADINDA KİTAP

Roman tadında okuyabileceğiniz bu kitap Tekin Yayınevi etiketiyle geçtiğimiz aylarda raflarda yerini almıştı. Farklı bir okuma deneyimi yaşamak isteyen kitapseverlerin mutlaka okuması gerekiyor.

YAŞAYANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Binlerce ayak izinin tek başına toprağa bırakıldığı bu kitapta, işgal fabrikaları, işgal toprakları, barikatçılar, evsizler, kayıp anneleri, kayıp oğulları, kayıp kızları, dilenci ordusu, göçmenler, toprağın asıl sahipleri olan yerliler ve daha niceleri anlatılıyor.

Parlak şehir ışıklarından, güneşli kumsallardan ve gösterişli alışveriş merkezlerinin serinliğinden çok uzakta yaşayanların gerçek hikâyeleri eşlik ediyor okura.

FARKLI COĞRAFYADAN HİKAYELER

Her türlü sömürüye, baskıya, yok sayılmaya, kaybedilmeye, işkencelere, hapislere, gözdağlarına, açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe karşı koymuş Güney Amerika halkları bize kendi coğrafyamızın hikâyesini bir kere daha hatırlatıyor.

"ÖLÜMLER ÜZERİNE KONUŞMAYACAĞIZ"

"Biz çocuklarımızın ölümleri üzerine konuşmayacağız. Biz biliyoruz ki onlar toplama kamplarında şiddete maruz kaldılar. Dehşet verici işkencelere maruz kaldılar. Onları öldürdüler, uçaklardan denize atıldıklarını da biliyoruz. Bu nedenle, hiçbir zaman kişisel öykülerimiz ile ilgili konuşmadık. Çünkü hepsi benzer şeylere maruz kaldılar. Hepimiz direnmeliyiz! Çocuklarımızın adları için mutlaka mücadele etmeliyiz! Bizim mücadelemiz hâlâ bitmedi. Hiçbir zaman korkmadık, hiçbir zaman! Biliyor musunuz niye? Biz çocuğumuzu dokuz ay karnımızda büyüttük. İşte bu bizim gücümüz, biz onları istiyoruz. Biz ne pardon denilmesini istiyoruz ne de onların unutulmasını."

Dilek Çolak

ESKİ VE YENİ DÜNYA YAKINLAŞMASI

Dilini bilmediğimiz insanlar bize bizi anlatırken, eski dünya ile yenidünya birbirine biraz daha yaklaşıyor.

Kitabı satın almak için tıklayın:

D&R