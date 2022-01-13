Divan şairi Baki'nin tercüme ettiği eser asırlar sonra tespit edildi

Divan şairi Baki'nin "Hayatü'l-Kulub bi-Rivayatı Ebi Eyyub" isimli tercümesi ortaya çıktı.

Eserin günümüz Türkçesiyle yayını için çalışmalarını sürdüren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Doğan Averbek, sahabe Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadislerin derlemesi olan eserin keşif hikayesini anlattı.

Asıl adı Mahmud Abdülbaki olan ve Baki mahlasını kullanan divan şairinin 4 padişahın devrini gördüğünü aktaran Averbek, "Hep hüsnükabul ile karşılanmış bir şair. Cenazesinde çok ciddi bir kalabalık Fatih Camisi'nde toplanmış. Şiirlerindeki kudretini herkesin takdir ettiği, kabul ettiği birisi." ifadelerini kullandı.

DÜZ YAZI ESERLERİ

Güler Doğan Averbek, Baki'nin şairliğinin yanı sıra dönemin önemli medreselerinde ders veren bir müderris ve alim olduğuna da dikkati çekerek, gazel, kaside ve mersiyeleriyle meşhur olsa da şairliği dışında düz yazı eserlere de imza attığını kaydetti.

"SOKULLU PAŞA İSTEĞİ ÜZERİNE TERCÜME ETTİ"

Baki'nin eldeki 3 mensur eserinin, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'yla bağlantılı tercümeler olduğuna işaret eden Averbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baki'nin şiirdeki kudreti, düz yazı eserlerde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elde metni olan 3 düz yazı eseri vardı. Bunlardan biri 'Mealimü'l-Yakin' adında bir siyer, diğeri 'Fezail-i Cihad', diğeri de 'Fezail-i Mekke'dir. Bunların üçü de tercüme. Üçünün de mukaddimeleri hariç metinlerinin dili basit. Şiirde ne kadar nükteyi, kelime oyunlarını seviyorsa mensur metinlerde tam tersi bir üslup benimsiyor. Baki ile ilgili en detaylı bilgiyi onun ders arkadaşı Nev'izade'nin oğlu Atayi, 'Zeyl-i Şekaik' eserinde sunar. Safha safha bize bilgi verir. Nev'izade burada 3 eserinden bahsediyor. Dördüncü eserin de içeriğinden bahsediyor ama eserin adını vermiyor. Bence problem burada başlıyor."





BAKİ'YE AİT MUKADDİME DE YER ALIYOR

Baki'nin Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Averbek, eserin 3 nüshasını, Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde tespit ettiklerinin altını çizdi.

"Eserde sahabe Ebu Eyyub el-Ensari'nin Hazret-i Peygamber'den naklettiği 150-200 hadis var. Nureddin el-Karafi eserinde bu hadisleri derlemiş. Baki, bu metni ve hadisleri basit bir Türkçe ile tercüme etmiş. Yani ortalama bir şahıs, türbeyi ziyarete giden biri, gerçekten o kitabı rahlede gördüyse okuyup oradan istifade etmesi mümkün. Baki'nin zaman zaman tercüme ettiği eserlere katkıda bulunduğu bilinir. Bu eserde de katkısı var. Ayrıca kendine ait bir mukaddimesi var."